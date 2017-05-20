أكد نائب المدير العام بجمعية النجاة الخيرية جابر الوندة أن الجمعية من أقدم مؤسسات العمل الخيري في الكويت، مشيرا إلى أن لها أنشطة كثيرة وعديدة داخل الكويت وخارجها، لافتا إلى أن الجمعية وجهت أعمالها خارج الكويت حيث يوجد لدى كثير من الدول العربية الإسلامية من احتياجات كثيرة ومساعدة المسلمين وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام لهذا رأت التعامل مع المسلمين خارج الكويت في تفعيل مثل هذه الأنشطة الخارجية، معلنا أن الجمعية هذا الموسم ستطل حملتها الجديدة تحت شعار «خيرك.. يسعدهم» انطلاقا من قول نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: «احب الأعمال الى الله سرور تدخله على مسلم..»

وأوضح الوندة أن الكويت حكاما وشعبا بلد الخير والعطاء دائما وجبل أهلها على تقديم الخير والمساعدة للفقراء والمحتاجين داخل وخارج الكويت، لافتا إلى أن الكويت قد حفظها الله تعالى ومن عليها من فضله وكلما جاد أهلها بالخير والعطاء في عمل البر، كلما زادها الله من فضله وأنعمه وكرمه وتفجرت فيها آبار النفط وآبار الخير.

وأشار إلى كثير من المشاريع الخيرية التي تنفذها جمعية النجاة خارج الكويت مثل كفالة الأيتام، مؤكدا أن الجمعيات والمؤسسات في الكويت تكفل أكثر من مائة ألف يتيم خارج الكويت اضافة الى بناء المساجد وبناء وترميم بيوت الفقراء والمحتاجين، وتنفيذ المشاريع التنموية التي تساعد هؤلاء الفقراء على المعيشة، وثمن الوندة تعاون حكومة الكويت خاصة وزارتي الشؤون والخارجية وسفارات الكويت في الخارج لدعم عمل جمعية النجاة الخيري ومساعدتها في تنفيذ أنشطتها، لافتا إلى أن كل هذه الجهات تقدم الدعم والعون والمساندة لأنشطة الجمعية.