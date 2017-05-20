«سأشتاق للقمر كثيرا»
العميد علي جابر، عضو لجنة تحكيم برنامج arabs got talent، متحدثا عن زميلته في لجنة التحكيم نجوى كرم، حيث أكد أن أكثر شخص سيشتاق إليه بعد انتهاء الموسم الخامس من البرنامج هي الفنانة نجوى كرم التي شبهها بالقمر. يذكر أنه اختتم مساء اول من امس الموسم الخامس من البرنامج، الذي يعرض على شاشة الـ MBC، وفازت بلقب الطفلة إيمان بيشه.
«ظهرت في فيلم جيمس بوند 15 دقيقة تقريبا ولكن دوري أثار ردود فعل قوية»
الممثلة الايطالية مونيكا بيلوتشي (52 عاما) عن الفرص المتاحة للممثلات المتقدمات في السن لأداء أدوار سينمائية، لافتة الى انها اصبحت في سن الخمسين اكبر فتيات بوند سنا في فيلم «سبيكتر».
«لديكم الرجل المناسب.. صوتوا لجيمس كوربن»
الممثل الاميركي داني ديفيتو يدعو البريطانيين في تغريدة الى التصويت لحزب العمال، الأمر الذي اثار سخرية البعض من تأييد الممثل المليونير للزعيم اليساري البريطاني ودعوته له لعدم حشر انفه في امور لا تعنيه.
«أهي علاقة رومانسية جديدة؟»
تساؤل للصحافة بعدما شوهد النجم الحائز على الأوسكار ليوناردو ديكابيريو (42 سنة) يغادر، وهو بحالة مزاج طيب، ناد ليلي بصحبة توبي ماغواير بعد أيام فقط من انفصاله عن عارضة الأزياء نينا أغدال.
«هاري كاين ليس معروضا للبيع»
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبر وصيف الدوري الانجليزي لكرة القدم، مؤكدا ان أبرز هدافي فريقه المهاجم الدولي الانجليزي هاري كاين ليس معروضا للبيع. وأتت تصريحات المدرب في أعقاب تسجيل كاين (23 عاما) أربعة أهداف في مرمى بطل الموسم الماضي ليستر سيتي (6-1)، في مباراة مؤجلة ضمن الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
«شو رأيكم أبعت لكم صورة وأنا في بطن أمي»
الفنانة سيرين عبدالنور عاتبة على بعض المواقع الصحافية التي تنشر صورا قديمة لها مع الاخبار التي تخصها قائلة بلهجتها اللبنانية: بعض المواقع بتنزل خبر مع صورة إلي عمرها من وانا عمري 20 سنة.. عم فكر ابعتلهن صورة وأنا ببطن أمي.. هاي اقدم شي عندي». وانهالت التعليقات من قبل جمهور سيرين عبدالنور على ما كتبته حيث أثنوا على كلامها.
«لقد انتهت علاقتي به»
نجمة «صنع في تشيلسي» كيمبرلي غارنر (26 سنة) تعترف بأنها عادت للعزوبية بعد ان انفصلت عن صديقها الذي لم تذكر اسمه بالرغم من قضائهما 3 سنوات رائعة معا، لكنها تؤكد أنها تبحث الآن عن رجل آخر يتمتع بشخصية مميزة وقوية.
ماذا قال علي جابر عن نجوى كرم...وكيف علقت وسائل الإعلام على علاقة ليوناردو ديكابيريو وتوبي ماغواير