الفيلكاوي: النافذة الواحدة تسهل إجراءات رواد الأعمال

البابطين: Ooredoo تقدم تسهيلات للمبادرين من بداية مشروعاتهم

الجاسم: «كامكو» تدعم الشباب بدراسات جدوى وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص عاطف رمضان

ناقشت الحلقة التاسعة من اليوم الاخير ضمن فعاليات «الكويت عاصمة الشباب العربي 2017»، اثر القطاعين الحكومي والخاص في تحفيز ريادة الاعمال، حيث تحدث فيها كل من مدير إدارة النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة عدوية الفيلكاوي، والمدير التنفيذي الأول بقطاع الشركات في شركة Ooredoo للاتصالات عبدالعزيز البابطين، ونائب رئيس ومدير ادارة التسويق في شركة كامكو للاستثمار دانة الجاسم وأدار الحلقة النقاشية رئيس قسم الاقتصاد والاستثمار في إدارة رواد الأعمال وسوق العمل بوزارة الشباب اسراء الفضالة.

وقالت مدير ادارة النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة عدوية الفيلكاوي ان النافذة تنفذ الخطط الموضوعة لها والمتضمنة تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات للمراجعين، مشيرة الى انه تم تخفيض اجراءات المعاملات التجارية من 15 الى 4 اجراءات وكذلك الفترة الزمنية من 60 يوما الى 10 أيام أو أسبوع.

وقالت الفيلكاوي ان النافذة تعمل لتحسين بيئة الاعمال التجارية في الكويت وبإمكان المراجع الدخول على الموقع الالكتروني للنافذة لتقديم الطلبات وان النافذة تسهل الاجراءات للشباب ورواد الاعمال لتشجيعهم على الانخراط في العمل الخاص، موضحة ان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان حريص على الالتقاء بالشباب والسماع لهم لمعرفة المشكلات التي يواجهونها للعمل لحلها وانه يقوم بزيارات ميدانية مفاجئة لادارة النافذة ويلتقي بالمراجعين مباشرة ويسألهم عن أداء النافذة وان كانت هناك مشكلات تواجههم.

من جانبه قال المدير التنفيذي الأول لقطاع الشركات والهيئات الحكومية في شركة Ooredoo للاتصالات عبدالعزيز البابطين ان الشركة تركز على دعم الشباب ورواد الاعمال.

وأضاف البابطين ان الشركة توفر لرواد الأعمال خدمات متعددة لا تقتصر فقط على الاتصالات السلكية واللاسلكية بل تشمل العديد من خدمات الاستضافة الالكترونية خاصة بعد استحواذها مؤخرا على شركة فاست تليكو، مشيرا إلى أن الشركة تقدم تسهيلات لهؤلاء المبادرين من بداية مشروعاتهم حيث يحصل المبادر على تشغيل الخدمة لفترات تجريبية مجانية دعما من الشركة لتخفيف أعباء التشغيل الأولية لقيام المشروع.

ونصح الشباب بالانخراط في العمل الخاص، لاسيما ان الحكومة حاليا تقدم تسهيلات لهم لم تكن في السابق فيما يتعلق بتسهيل استخراج الرخص التجارية وغيرها، مبينا ان الشركة تركز على تنمية مهارات موظفيها.

بدوره، أوضح نائب رئيس ومدير ادارة التسويق في شركة كامكو للاستثمار دانة الجاسم ان الشركة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين.

وأضافت الجاسم ان الدعم الذي تقدمه «كامكو» للشباب قد يكون ماديا أو معنويا عبر إعداد دراسات جدوى لهم وحملات تسويقية او مشاركتها في الندوات وورش العمل وعبر توجيه الشباب وتقديم المشورة والنصائح لهم وتأهيلهم في مرحلة مبكرة.

وأشارت الى ان الشركة لديها برامج تدريبية ميدانية، حيث تخاطب شريحة طلاب الجامعات وتحثهم على تحمل المسؤولية مبكرا لمواجهة سوق العمل.