أكدت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح أن الوزارة حريصة على الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، للدفع بالعمل التطوعي الهادف وتعزيز القيم والمبادئ في المجتمع.

وأضافت الشيخة الزين الصباح في تصريح لها أن مبادرة «شارك في المجتمع المدني» هي دعوة للشباب للاطلاع على أهداف ورؤى جميع منظمات المجتمع المدني من جمعيات النفع العام والنوادي الرياضية والفرق التطوعية ومن ثم المشاركة فيها وذلك لتطوير العمل التطوعي من جانب ولاستثمار أوقات الشباب من جانب آخر، موضحة أن المشاركة الإيجابية للشباب تدفع في اتجاه التنمية المستدامة، لافتة الى ان شباب الكويت يعتبر من أكثر شباب المنطقة تطورا وحماسا ويجب استثمار هذه الروح وتوجيهها لما فيه مصلحة الوطن بدلا من ان يستغلها البعض استغلالا سيئا، مثمنة جهود مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الذين ينفذون مبادرات تعتمد على ترسيخ القيم المجتمعية ونشر ثقافة العمل التطوعي.



وأوضحت خلال لقائها رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله أن هناك ما يزيد على ١١٠ جمعيات نفع عام لكن بعضها يعاني قلة عدد منتسبيها.



ومن جانبه عبر النصرالله عن سعادته بما تقدمه وزارة الشباب من مساهمات في مبادرات جمعيات النفع العام، موضحا أن «شارك في المجتمع المدني» هي مبادرة وطنية للارتقاء بالعمل التطوعي وجعله أيقونة شبابية تغير خارطة العمل التطوعي وتدفع به إلى آفاق جديدة ترضي الطموحات.



وأشار النصرالله إلى أن المجتمع الكويتي مجتمع شاب وتعداد الشباب فيه يزيد على 70%، مستغربا من تدني نسبة مشاركة الشباب في منظمات المجتمع المدني، والتي تصل إلى 8.3% فقط، بمعنى أن 91.7% من الشباب لا يشاركون في العمل التطوعي وهذا يجعلنا نضاعف مجهوداتنا لترغيب الشباب في المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع من خلال الانضمام إلى جمعيات النفع العام، موضحا ان أدوات التكنولوجيا الحديثة سلاح ذو حدين وهناك ضرورة لتوعية النشء بتوظيفها لتنمية المجتمع وانضمام الشباب لمنظمات المجتمع المدني يحميهم من السلوكيات الخاطئة والعوارض الالكترونية وغيرها والتي تحاول استقطاب الشباب لتدمير المجتمعات مثل الأفكار الهدامة، مؤكدا أن استثمار أوقات فراغ الشباب ضرورة وليس اختيارا.



وأعلن أن مبادرة «شارك في المجتمع المدني» قد بدأت بشكل موسع من خلال فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وعرض في المجمعات التجارية والجامعات، وأن الفرق التطوعية في جمعية العلاقات العامة قامت بنشر إعلان المبادرة لدعوة أكبر عدد من الشباب ليكون لهم دور فاعل ومؤثر في منظمات المجتمع المدني وبناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.