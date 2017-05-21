أعرب نائب المدير العام لجمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة عن فخره واعتزازه بمبادرة «الكويت عاصمة الشباب العربي2017»، مؤكدا على أن شباب الكويت استطاع أن يسطر اسمها بأحرف من نور كعاصمة للعمل الإنساني وكدولة إنسانية عظمى من خلال رحلاته الخيرية الخارجية التي ضمدت الجرحى وأطعمت الجوعى وعالجت المرضى، مبينا أن الكويت ستكون بإذن الله تعالى وعلى الدوام قاطرة العالمين العربي والإسلامي على صعيد العمل الإنساني.



وقال الوندة في تصريح صحافي: بفضل الله نمتلك من الطاقات الشبابية الكثير، ويوما بعد يوم يثبت أبناء الكويت وشبابها أنهم الرافد الحقيقي للتنمية والتقدم والتطور، فمن خلال عملي بمجال العمل الإنساني شاهدت عن كثب القدرات والكفاءات الكويتية التي تعمل بكامل طاقاتها من أجل خدمة الآخرين وتلبية احتياجاتهم كل في مجال تخصصه، ويتحملون في سبيل ذلك التعب ويتعرضون للمخاطر فهم بحق رسل الخير الذين يجوبون البلدان لتقديم خيرات أهل الكويت لمستحقيها ويعملون على رفع رايتها في المحافل الدولية.

وذكر أن التقارير التي تصدر وتؤكد عالمية ونزاهة العطاء الإنساني الكويتي تحتم على شباب الكويت العمل والمضي قدما نحو استكمال رسالة الآباء والأجداد وسقي تلك الشجرة الغناء حتى تظل تثمر، ويستفيد من خيرها الكثيرون ممن أتعبهم السير بحثا عن أبسط مقومات العيش الكريم، داعيا شباب الكويت إلى ضرورة العمل والعطاء والتميز والريادة في مختلف المجالات والمعارف والعلوم، فالكويت تستحق وتنتظر من أبنائها البررة الكثير.