الكويت بلد الشباب نسبة وعدد وعاصمة ودولة

«الشباب» أصغر وزارة سناً في أعمار موظفيها بمنطقة الشرق الأوسط

البعض يرى الفشل بأنه ضريبة ولكنه دافع إلى النجاح

رواد الأعمال استفادوا من الحلقات النقاشية في طرق إدارة مشروعاتهم عاطف رمضان

أكدت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح ان الكويت بلد الشباب «نسبة وعددا وعاصمة ودولة»، مشيرة إلى أن اختيار «الكويت عاصمة الشباب العربي 2017» مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا سواء مؤسسات حكومية أو افراد أو قطاع خاص.



وقالت الشيخة الزين الصباح خلال كلمتها في الحفل الختامي لملتقى ريادة الأعمال تحت شعار «تحسين خيار ريادة الاعمال» امس الاول في فندق شيراتون الكويت «هذه المسؤولية والامانة التي تحملناها جميعا بأيد أمينة»، موضحة ان وزارة الدولة لشؤون الشباب تعتبر من أصغر وزارات الشباب سنا في منطقة الشرق الاوسط، لأن العاملين فيها لا تتعدى اعمارهم الـ 25 عاما، وهم يعملون بجدية ليلا ونهارا من أجل إثراء هذا الملف الوطني.



ووجهت نصيحة للشباب العربي بأن يغامروا ويبادروا، مشيرة الى ان البعض يرى ان الفشل ضريبة أو خسارة قد تحبطهم في بداية مشوار حياتهم، لكنه في الوقت نفسه يدفع المبادرين من هؤلاء الشباب الى الامام والنجاح، معربة عن أملها في أن يتحلى الشباب بحسن السير، وحسن النجاح بعد الفشل، وان يبادر الشباب ويغامروا.



وأعربت عن سعادتها بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب العربي المنجز والمتفائل بالمستقبل والذي يتحلى بالعزيمة، وكذلك بالفعاليات المصاحبة لاحتفالية الكويت «عاصمة الشباب العربي 2017» مثل ورش العمل والحلقات النقاشية التي تناولت موضوعات مهمة جدا للشباب ورواد الأعمال الذين يعتزمون الانخراط في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة حيث شارك فيها اكاديميون من جامعة الكويت وخبراء من القطاع الخاص، قدموا نصائح وتوجيهات لرواد العمل وأجابوا عن أسئلة الشباب بشأن كيفية إنشاء المشروعات الصغيرة من الألف إلى الياء وتجنب المخاطر الاستثمارية التي قد تواجههم، بالاضافة الى المهارات التي لابد ان يتحلوا بها لادارة مشروعاتهم واستمعوا لبعض التجارب الناجحة سواء في الكويت أو التجارب العالمية لبعض المشاهير في سوق العمل، وكانت هذه الفعاليات تحت مظلة «الكويت عاصمة الشباب العربي 2017».



ونــــوهت الشيخة الزين الصــــباح الى ان هذه الفعاليـــة هي الاولى من نوعها التي تقع تحت مظلة الكويت بمشاركة وفود شبابية من 14 دولة عربية، وان اختيار «الكويت عاصمة الشباب العربي 2017» تم بتسمية خاصة من قبل جامعة الدول العربية، معربة عن شكرها للقائمين على هذا العمل ولجامعة الدول العربية والوفود المشاركة، وشركائنا في هذا النجاح وهي شركات «كيبكو» وOoredoo و«بيتك» والمشاركين والمتحدثين في الحلقات النقاشية.



من جانبها، ألقت مدير ادارة رواد الاعمال وسوق العمل في وزارة الدولة لشؤون الشباب حصة العيار، عبرت خلالها عن شكرها للوفود الشبابية المشاركة من مختلف البلدان العربية والمتحدثين والشركات الراعية والمنظمين من الوزارة.



وفي نهاية الحفل الختامي لملتقى ريادة الاعمال قامت كل من وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح ومدير ادارة رواد الاعمال وسوق العمل في وزارة الدولة لشؤون الشباب حصة العيار بتكريم الرعاة والمتحدثين والوفود العربية المشاركة.

المكرمون خلال الحفل

أولا: الرعاة:

٭ ممثل شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو».

٭ ممثل شركة Ooredoo للاتصالات يوسف الشلال.

٭ ممثل بيت التمويل الكويتي «بيتك» يوسف الرويح.

٭ ممثل فندق شيراتون الكويت.

٭ ممثل فندق فوربوينتس شيراتون.

٭ ممثل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

٭ ممثل جامعة الدول العربية.

ثانيا: الوفود المشاركة:

٭ الوفد الاردني.

٭ الوفد المصري.

٭ الوفد الفلسطيني.

٭ الوفد السوداني.

٭ الوفد الجيبوتي.

٭ الوفد المغربي.

٭ الوفد الليبي.

ثالثا: المتحدثون:

٭ بدر الرزيزاء.

٭ اسامة المبارك.

٭ أسامة عشري.

٭ مطر بن لاجح.

٭ د.محمد الوسمي.

٭ دانة الجاسم.

٭ منال الحساوي.

٭ د.فراس رعد.

٭ حسين الموسوي.

٭ هيثم الحواج.

٭ ندا الديحاني.

* جاسم المطوع.

٭ د.فاطمة الشريعان.

٭ عدوية الفيلكاوي.

٭ د.فهد الزميع.

٭ عبدالرحمن الفواز.

٭ غازي الهاجري.

٭ د.فاطمة السالم.

٭ د.بشائر الغانم.

٭ حيدر الموسوي.

٭ احمد نوري القناعي.

٭ طلال العوضي.

٭ د.صبيح المخيزيم.

٭ جمعية انجاز.

٭ لوياك.

٭ مؤســسة الكويت للتقدم العلمي.

٭ نوف المطوع.

٭ واكيم زيدان.

٭ د.مشاري الناهض.

٭ د.عبدالله الدوسري.

٭ مريم الخترش.

٭ المستشار احمد الصالح.

٭ د.عيسى العيسى.