من الحاصلين على معدل 90% فأكثر سواء لـ«العلمي» أو «الأدبي»

تخصيص 100 مقعد للطلاب المقيمين بصورة غير قانونية شرط موافقة «الجهاز المركزي»

20 يونيو آخر موعد لتسلم طلبات الالتحاق إلكترونياً

إلغاء نظام القبول الفوري بجامعة الكويت بعد تغيير آلية قبول الطلبة

صدور مرسوم باستحداث كلية للصحة العامة وسيبدأ القبول بها بدءاً من العام الجامعي المقبل

اعتماد قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات في الفترة من 4 إلى 13 يوليو

قبول زوجات وأزواج الكويتيين من غير محددي الجنسية مشروط بموافقة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

تم تحديد الفترة من 12 إلى 20 يونيو لتقديم طلبات الالتحاق للطلبة غير الكويتيين

النسب الدنيا للقبول بالنسبة للطلبة المؤجل قبولهم للفصل الثاني 78 % لخريجي «الأدبي» و 70% لـ «العلمي»

خط للرد على كل الاستفسارات على مدار 24 ساعة خلال الفترة من 11 إلى 22 يونيو المقبل

جميع الكليات تخضع لاختبار القدرات الأكاديمية لاحتساب المعدل المكافئ ما عدا كلية العلوم

فتح القبول ببرنامج الدكتوراه في الصيدلة للدفعات السابقة من خريجي الجامعة

تخصيص الفترة من 4 يونيو إلى 17 أغسطس لطلبات التحويل من جامعات أخرى لجامعة الكويت

أوقفنا طلب الشهادة الأصلية ويمكن للطالب تقديم شهادة طبق الأصل

يمكن للطالب التحويل الداخلي بين الكليات ولكن ليس خلال الفصل الدراسي الأول





تزامنا مع اختبارات الثانوية العامة وقرب حلول إعلان نتائجها، استضافت «الأنباء» عميد القبول والتسجيل د. عادل مال الله ومدير إدارة القبول بجامعة الكويت هند السالم في ديوانية «الأنباء» وذلك للرد على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تشغل بال الطلبة سواء المستجدين أو الحاليين، حول شؤون القبول والتحويل بجامعة الكويت، وأعلن مال الله والسالم عن ان العمادة ستعمل قدر الإمكان على إعلان نتائج المقبولين قبل عيد الفطر المبارك، وسلطا الضوء على ابرز التعديلات التي أجريت على سياسة القبول وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس الجامعة الأخير.



وأعلن السالم ومال الله عن بداية التقديم الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة من الأحد 11 يونيو إلى الثلاثاء 20 يونيو، كما كشفا عن مواعيد التقديم لجميع الفئات المسموح لها بالقبول بالجامعة، كما تحدثا عن نسب وشروط القبول والشروط الخاصة بكل فئة من الفئات على حدة، متناولين شروط التحويل من جامعات أخرى إلى جامعة الكويت والمواعيد المخصصة لذلك، مشيرين إلى شروط قبول الطلبة من فئة غير محددي الجنسية وطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.



وكشف مال الله والسالم خلال اللقاء عن خطط ومشاريع العمادة المستقبلية لمزيد من التطوير الإداري، متحدثين عن أبرز الصعاب والمعوقات التي تواجه العمادة ودورهما في تذليل تلك الصعاب وفق الإمكانات المتاحة، فإلى المزيد من التفاصيل حول لقائهما مع «الأنباء»:



أجرت الحوار: آلاء خليفة

في البداية نود تسليط الضوء على ابرز التعديلات على سياسة القبول خلال العام الحالي بجامعة الكويت؟



٭ صدر مرسوم باستحداث كلية الصحة العامة وهي تابعة لمركز العلوم الطبية وسوف يبدأ القبول بالكلية بدءا من العام الجامعي القادم وسيكون القبول بها في الكلية أولا ومن ثم بعد اجتياز 4 فصول دراسية يتم تحديد مسار الطالب في التخصصات التي تم إقرارها من قبل مجلس الجامعة، وشروط القبول في كلية الصحة العامة هي ألا تقل نسبة الطالب في شهادة الثانوية العامة عن 80% للقسم العلمي وتكون الأولوية في القبول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوباً بناء على نسبة الثانوية ونتائج امتحان القدرات للطالب، وفقاً للأوزان التالية: (65% من نسبة الثانوية ـ 20% من نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية و15% من نتيجة اختبار الرياضيات).



ومن ابرز التعديلات كذلك، انطلاق برنامج الدكتوراه في الصيدلة وقد بدأنا به في العام الماضي للطلبة المستمرين، وسوف يتم حاليا فتح القبول بالبرنامج للدفعات السابقة من خريجي جامعة الكويت.



ما النسب الدنيا للقبول بجامعة الكويت التي اقرها اجتماع مجلس الجامعة الأخير؟



٭ مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير حدد النسب الدنيا للقبول في جامعة الكويت وهي 80% لخريجي القسم الأدبي و75% للقسم العلمي، وذلك للطلبة الذين سيتم قبولهم في الفصل الدراسي الأول، اما الطلبة الذين سيتم تأجيل قبولهم للفصل الدراسي الثاني فنسب قبولهم هي: 78% لخريجي القسم الأدبي و70% لخريجي القسم العلمي وذلك بالنسبة للطلبة المؤجل قبولهم للفصل الدراسي الثاني.



وما شروط القبول بجامعة الكويت بالإضافة إلى النسب؟



٭ حداثة شهادة الثانوية العامة، حيث يقتصر القبول في الجامعة على خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2016/2017 كما يجوز قبول خريجي العام الدراسي 2015/2016 فقط، وهذا الشرط ليس جديدا بل معمول به منذ فترة طويلة.



ما مواعيد بدء عملية القبول الالكتروني وتقديم طلبات الالتحاق لجامعة الكويت؟



٭ تم تحديد الفترة من الاحد 11 يونيو الى الثلاثاء 20 يونيو لتقديم طلبات الالتحاق لجامعة الكويت بالنسبة للفئات المسموح لها بالتقديم الالكتروني.



ما الفئات التي يمكنها التقديم الإلكتروني للجامعة؟



٭ الفئات المسموح لها بالتقديم الإلكتروني هم الطلبة الكويتيون وأبناء الكويتيات ومواطنو دول مجلس التعاون والطلبة المقيمون بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات، خريجو النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأميركية، وخريجو الثانوية الانجليزية والمتوقع تخرجهم فيها «لخريجي مدارس الكويت فقط»، حيث يمكنهم تقديم طلب الالتحاق عن طريق شبكة الانترنت على الموقع الآتي:http://portal.ku.edu.kw/admission وتكون مراجعة صالة القبول والتسجيل ( الشويخ ) للاستفسار وليس لتقديم طلب الالتحاق، في الفترة من الأحد الى الثلاثاء الموافق 11 الى 20 يونيو، كما يمكن الاستفسار بالاتصال على الرقم 1866000 خلال الفترة من الأحد الى الخميس 11 إلى 22 يونيو.



وبالنسبة لخريجي الثانوية الانجليزية فتظهر نتائجهم في اغسطس وبمجرد إعلان النتائج عليهم تصديقها من المجلس الثقافي البريطاني وإحضار معادلة من ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية ومراجعة صالة القبول والتسجيل من اجل احتساب معدلاتهم وإنهاء إجراءات قبولهم.



ونود التأكيد انه على طلبة المدارس الانجليزية المتوقع تخرجهم والذين تقدموا بطلبات التحاقهم الكترونيا تسليم شهاداتهم الأصلية الى الجامعة خلال يومي عمل من تاريخ اعلان نتائجهم.



وماذا عن الفئات الأخرى التي يتم قبولها بالجامعة ومواعيد التقديم ايضا لكل فئة من الفئات؟



٭ تم تحديد الفترة من 12 الى 20 يونيو لتقديم طلبات التحاق الطلبة غير الكويتيين، حيث تم تخصيص يوم الاثنين 12 يونيو لقبول طلبات التحاق الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الحاصلين على الشهادة الثانوية من خارج الكويت.



وتم تخصيص يوم الثلاثاء 13 يونيو لقبول طلبات التحاق فئة الطلبة غير الكويتيين من أبناء الشهداء وأبناء وأزواج الديبلوماسيين ومنح الطلبة المتفوقين وأبناء وأزواج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، اما يوم الاربعاء 14 يونيو فمخصص لفئة الطلبة غير الكويتيين من ازواج الكويتيين وأبناء وأزواج أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات والعاملين بالجامعة، ومن يوم الخميس 15 يونيو الى يوم الثلاثاء 20 يونيو لجميع الفئات السابقة.



ما آخر يوم لتسلم طلبات الالتحاق إلكترونيا لخريجي المرحلة الثانوية ؟



٭ سيكون آخر يوم لتسلم طلبات الالتحاق إلكترونياً يوم الثلاثاء 20 يونيو، اما اعتماد قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات فسيكون خلال الفترة من الثلاثاء إلى الخميس الموافق 4 إلى 13 يوليو 2017.



ما الفئات التي يشترط حضورها الى صالة القبول والتسجيل بجامعة الكويت؟



٭ جميع فئات الطلبة من غير الكويتيين وكذلك الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الحاصلين على الشهادة الثانوية من خارج الكويت.



وماذا عن المستندات والوثائق المطلوبة؟



٭ بعد إغلاق باب القبول وإعلان النتائج يتوجب على الطلبة المقبولين مراجعة صالة القبول والتسجيل في الشويخ لاعتماد قبولهم في المواعيد المحددة والتي سيتم إرسالها إليهم من خلال الرسائل القصيرة، وعليهم إحضار شهادة الثانوية العامة الأصلية او شهادة ثانوية طبق الأصل والبطاقة المدنية الأصلية وذلك بالنسبة للطلبة الكويتيين، اما الفئات الأخرى فهناك مستندات اخرى متعلقة بهم، فلو كان الطالب من ام كويتية عليه احضار الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية للأم، وشهادة ميلاد الطالب الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية للطالب، أما أزواج الكويتيين فعليهم إحضار عقد الزواج الأصلي والبطاقة المدنية الأصلية والجنسية الأصلية للزوج وأيضا البطاقة المدنية الأصلية للطالب.



ما آلية تواصل العمادة مع الطلبة وأولياء أمورهم في حال وجود استفسارات حول القبول؟



٭ هناك خط ساخن تم تخصيصه للرد على كل الاستفسارات على مدار 24 ساعة وهو 1866000 خلال الفترة من الاحد 11 يونيو الى الخميس 22 يونيو.



ما آلية قبول الطلبة الحاصلين على الثانوية السعودية بجامعة الكويت؟



٭ سيتم احتساب نسبة الثانوية للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة السعودية طبقا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية بشأن خضوع الطلبة لاختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية وتم تحديد يوم 12 يونيو للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة خارج الكويت ويشترط ان يكونوا حاصلين على المرحلة الثانوية من بلد واحد واحضار معادلة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية في الكويت.



كم عدد المقاعد المتاحة لغير محددي الجنسية العام الحالي وشروط قبولهم؟



٭ وفقا لما تم إقراره بسياسة القبول في مجلس الجامعة تم تخصيص 100 مقعد للطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وشروط قبولهم ان يكون الطالب حاصلا على معدل 90% فما فوق سواء في القسم العلمي او الأدبي وقبولهم يخضع لموافقة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.



وما آلية قبول طلبة الثانوية الانجليزية؟



٭ طلبة الثانوية الانجليزية المتوقع تخرجهم عليهم تقديم طلب الالتحاق الكترونيا، ومن ثم تسليم شهادة الثانوية العامة بعد ظهور نتائجهم خلال يومي عمل بعد تصديقها من المجلس الثقافي البريطاني ومعادلتها من ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية، ثم مراجعة صالة القبول والتسجيل للبت في قبولهم.



هل تم تحديد اعداد الطلبة الذين سيتم قبولهم خلال الفصل الدراسي الأول والطلبة الذين سيؤجل قبولهم للفصل الدراسي الثاني؟



٭ وفقا لسياسة القبول فان الطلبة الحاصلين على نسبة 78% إلى اقل من 80% في القسم الأدبي والطلبة الحاصلين على نسبة 70% الى اقل من 75% في القسم العلمي سيتم تأجيل قبولهم الى الفصل الدراسي الثاني.



هل جميع كليات جامعة الكويت تشترط اجتياز اختبار القدرات للقبول بالجامعة ؟



٭ تعقد جامعة الكويت اختبار القدرات 3 مرات على فترات متفاوتة خلال العام الجامعي، وقد عقد آخر اختبار للقدرات بتاريخ 6/5/2017 وحاليا جميع كليات الجامعة تخضع لاختبار القدرات الأكاديمية لاحتساب المعدل المكافئ ما عدا كلية العلوم، ولكن لا يشترط اجتياز اختبار القدرات للقبول الا في كليتين فقط وهما كلية الهندسة والبترول، بشرط ألا تقل درجة اختبار الرياضيات عن (50%) وكذلك ألا تقل درجة اختبار اللغة الإنجليزية عن (50%) وبشرط ألا يقل المعدل المكافئ عن (78%).



وتخصص اللغة الفرنسية في كلية الآداب يشترط حصول الطالب على درجة (50%) من اختبار اللغة الفرنسية.



ماذا عن آلية القبول الفوري بجامعة الكويت؟



٭ تم إلغاء نظام القبول الفوري بجامعة الكويت بعدما تغيرت آلية قبول الطلبة، ففي السابق كان يتم قبول الطلبة في الكليات ولكن حاليا تغير الوضع وأصبح قبولهم على التخصصات مباشرة.



ما الشروط الخاصة بالقبول بكلية الحقوق بجامعة الكويت؟



٭ تكون الأولوية في القبول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء على نسبة الثانوية ونتيجة اختبار القدرات باللغة العربية وفقا للأوزان التالية (90%) من نسبة شهادة الثانوية ـ و(10%) من نتيجة اختبار اللغة العربية.



هل القبول في كلية الهندسة والبترول سيكون قبولا مباشرا كما تم سابقا؟



٭ نعم سيكون قبولا مباشرا ولكن على الأقسام وليس على الكليات في كل كليات الجامعة.



ما نسب القبول في كليتي العمارة وعلوم وهندسة الحاسوب؟



٭ لا يمكن الجزم بالمعدل المطلوب للقبول في اي كلية قبل انتهاء الفرز، ويتم القبول وفقا للمعدلات المكافئة الأعلى وايضا حسب المقاعد المحددة في كل كلية.



ما آلية قبول الطلبة الوافدين؟



٭ الطلبة الوافدون يمكنهم التقدم لجامعة الكويت اما عن طريق منح الرئيس الأعلى للجامعة وزير التربية او عن طريق المنح الثقافية الممنوحة لكل سفارة ويتم احتساب المعدل المكافئ المتمثل في نسبة الثانوية العامة مع نتيجة اختبار القدرات.



ما شروط التحويل من الجامعات الأخرى لجامعة الكويت ومواعيد تقديم الطلبة الراغبين في التحويل للجامعة؟



٭ تم تخصيص الفترة من 4 يونيو وحتى 17 اغسطس للطلبة الراغبين في التحويل من جامعات أخرى لجامعة الكويت، وايضا الطلبة المحولين من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ومنتسبي الحرس الوطني ومنتسبي الجيش الكويتي.



وما شروط التحويل لجامعة الكويت؟



٭ يشترط ان يكون الطالب محولا من جامعة معتمدة وان يكون الطالب مستوفيا 45 وحدة دراسية بمعدلات معينة، فعلى سبيل المثال كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والحقوق والعلوم الاجتماعية تشترط حصول الطالب على معدل عام لا يقل عن (3) نقاط، وقسم العمارة بكلية العمارة يشترط معدلا عاما لا يقل عن (3.33) نقطة، أما بقية الكليات فتشترط معدلا عاما لا يقل عن (2.67) نقطة.



ما آخر المستجدات بالنسبة لاعتماد شهادات بعض الجامعات الأردنية في جامعة الكويت وذلك بالنسبة للطلبة المحولين؟



٭ لقبول أي طالب من جامعة أخرى نتواصل مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم للتأكد من اعتماد تلك الجامعة وبناء على ذلك يتم تحديد قبول الطالب من عدمه.



وهل يمكن للطالب المستجد بجامعة الكويت التحويل من كلية لاخرى داخل الجامعة وما الشروط المطلوبة؟



٭ يمكن للطالب التحويل الداخلي بين الكليات ولكن ليس من الفصل الدراسي الأول، نظرا لأنه يشترط ان يستوفي الطالب عددا من الوحدات الدراسية بمعدل معين ومن ثم يمكنه التحويل.



ما شروط دراسة طب الأسنان وما النسبة المحددة للقبول بالكلية؟



٭ يشترط ألا تقل نسبة الطالب المتقدم لكلية طب الأسنان عن (85%) في شهادة الثانوية للقسم العلمي، والأولوية في القبول تكون بناء على أعلى معدل مكافئ محسوباً بناء على نسبة الثانوية ونتائج القدرات للطالب، حيث ان المعدل متغير ويعتمد على أعداد ومعدلات الطلبة الخريجين من الثانوية العامة.



وما شروط قبول الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ونسب قبولهم والأوراق المطلوبة منهم؟



٭ يشترط ان يكون الطالب حاصلا على 72% فما فوق في القسم الأدبي و65% فما فوق للقسم العلمي، مع احضار التقرير الطبي الخاص بحالة الطالب لإرساله إلى كلية الطب التي تقوم بتشكيل لجنة خاصة للنظر في حالات هؤلاء الطلبة لإثبات أن الإعاقة هي السبب المؤثر في ضعف تحصيله العلمي، على أن يقدم الطالب ضمن أوراقه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



ما شروط قبول الطلبة ازواج وزوجات الكويتيين من فئة غير محددي الجنسية؟



٭ قبول هذه الفئة مشروط بموافقة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وأن يكونوا قد استوفوا شروط القبول المحددة من قِبل مجلس الجامعة.



هناك طلبة يرغبون في التقديم للبعثات الداخلية والخارجية فكيف يمكنهم ضمان مقعد لهم بجامعة الكويت، لاسيما ان جميع الجهات تطلب شهادة الثانوية العامة الأصلية؟



٭ نحن بجامعة الكويت أوقفنا مؤخرا طلب الشهادة الأصلية، حيث يمكن للطالب تقديم شهادة طبق الأصل ونقوم بالتنسيق من خلال اللجنة الدائمة لرصد اعداد خريجي الثانوية والتي يرأسها وزير التربية وزير التعليم العالي، حيث يمكن للطالب تقديم شهادة طبق الأصل والبطاقة المدنية الأصلية عند اعتماد القبول، كما يجب على الطالب المقبول في أي من البعثات الداخلية والخارجية ولديه طلب التحاق في جامعة الكويت تحديد رغبته في الالتحاق بجامعة الكويت من عدمه، وتقديم ما يفيد انسحابه من البعثة قبل إعلان النتائج، وإلا ستقوم عمادة القبول والتسجيل بإلغاء طلب الالتحاق الخاص بجامعة الكويت.



هل يحق للطالب المستجد تأجيل قبوله؟



٭ يسمح للطالب بتأجيل قبوله لفصل دراسي واحد فقط.



كان لدى العمادة مشروع لإنشاء مركز قبول موحد يضم مؤسسات التعليم العالي. إلى أين وصل المشروع؟



٭ تمت مناقشة هذا الموضوع اثناء اجتماع اللجنة الدائمة لحصر اعداد خريجي الثانوية برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس الذي يولي هذا الموضوع اهتماما بالغا وسوف يتم تشكيل لجنة لوضع فلسفة القبول المركزي وخطوات إنشاء المركز.



متى سيتم إعلان نتائج المقبولين بجامعة الكويت؟



٭ سيتم اغلاق باب القبول يوم 20 يونيو وسنحاول بقدر الإمكان إعلان النتائج قبل عيد الفطر المبارك في أواخر يونيو.



متى ستبدأ الدراسة بجامعة الكويت؟



٭ ستبدأ الدراسة بجامعة الكويت يوم الاحد 17 سبتمبر.



هل ستعقد عمادة القبول والتسجيل معرض القبول السنوي ومتى موعده؟



٭ عمادة القبول والتسجيل نظمت معرض القبول السنوي في شهر فبراير وهناك توجه لدى عمادة شؤون الطلبة لإقامة معرض للقبول خلال الاسابيع الأولى من شهر رمضان، ونحن نحرص في عمادة القبول والتسجيل على المشاركة في المعرض للتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم والرد على كل استفساراتهم حول آلية القبول بجامعة الكويت.

الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت الفصل الدراسي الأول 2017/ 2018





أولاً: استلام شهادات الطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ومنتسبي الجيش الكويتي ومنتسبي الحرس الوطني والمنح الثقافية خلال الفترة (الأحد - الخميس 4/6/2017 - 17/8/2017).



ثانياً: بداية التقديم الالكتروني عن طريق شبكة الإنترنت خلال الفترة (الأحد - الثلاثاء 11/6/2017 - 20/6/2017) يجب على الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية وخريجي الثانوية الانجليزية والمتوقع تخرجهم فيها (لخريجي مدارس دولة الكويت فقط) التقدم عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع الآتي: http://portal.ku.edu.kw/admission

وتكون مراجعة صالة القبول والتسجيل (الشويخ) للاستفسار وليس لتقديم طلب الالتحاق (الأحد - الثلاثاء 11/- 20/6/2017) كما يمكن الاستفسار بالاتصال على الرقم 1866000 خلال الفترة (الأحد - الخميس 11 - 22/6/2017).

ثالثاً: الفئات المسموح لها بتقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل (الشويخ) خلال الفترة (الاثنين - الثلاثاء 12-20/6/2017)

الاثنين 12/6/2017 الطلبة الكويتيون وأبناء الكويتيات الحاصلون على الشهادة الثانوية من خارج الكويت.



رابعاً: اعتماد قبول الطلبة (الكويتيين وأبناء الكويتيات) خلال الفترة (الثلاثاء - الخميس 4-13/7/2017)



ملاحظات:



- على طلبة المدارس الانجليزية المتوقع تخرجهم والذين قدموا طلبات التحاقهم الكترونيا تسليم شهاداتهم الأصلية الى الجامعة خلال يومي عمل من تاريخ اعلان نتائجهم.



- سيتم احتساب نسبة الثانوية للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة السعودية طبقا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية بشأن خضوع الطلبة لاختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية.



- على طلبة الدور الثاني المستوفين لنسب القبول بالجامعة والراغبين في الالتحاق بالجامعة للفصل الأول التقدم بطلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل في موعد غايته 13/7/2017.

نصائح للطلبة: اختاروا تخصصاتكم بعيداً عن تأثيرات الأهل

نصح د. عادل مال لله وهند السالم جميع الطلبة الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت بأن يختاروا تخصصاتهم وفقا لرغباتهم وقدراتهم بعيدا عن تأثيرات الأهل حتى لا يتعرضوا مستقبلا للتعثر الدراسي وتغيير الكلية او التخصص، كما نصحا الطلبة الراغبين في الحصول على مقعد بجامعة الكويت ان يقوموا بتعبئة جميع الرغبات، ورغم ان الطالب غير ملزم بتعبئة جميع الرغبات ويمكنه اختيار رغبة او اثنتين فقط الا انه كلما اختار رغبات اكثر تكون فرصته للقبول بالجامعة اكبر.

إشادة بمديري الإدارات

قال د. عادل مال الله: أود أن انتهز فرصة اللقاء وأؤكد ان لدي مديري إدارات من اكفأ المديرين وافتخر حقيقة بالعمل معهم ووقت العمل يقومون بأداء عمل الموظفين لسد النقص الموجود حبا منهم لجامعة الكويت واخلاصا منهم لعملهم فلهم كل الشكر والتقدير.

التسرب الإداري مشكلة تؤرق العمادة

ذكر د. عادل مال الله ان من ابرز المعوقات التي تواجهها العمادة حاليا هي مشكلة التسرب الإداري، لافتا الى ان العمادة تفقد الكثير من الخبرات نظرا لطبيعة العمل بالعمادة، موضحا ان عمادة القبول والتسجيل تعتبر من اصعب مراكز العمل بجامعة الكويت وعملها دائم ومستمر طيلة العام الدراسي وفي الفصل الصيفي.

سوق العمل بانتظار طلاب الجامعة المتميزين

أعرب د. عادل مال الله عن ترحيبه بجميع الطلبة المستجدين الذين سينضمون لجامعة الكويت اكبر صرح تعليمي في الكويت، متمنيا لهم التوفيق والنجاح مؤكدا ان الجامعة تفتخر دوما بطلابها كما تمنى التوفيق للطلبة أملا في تخرجهم والتحاقهم بسوق العمل لإعمار هذا البلد.

مشاريع تطويرية وعمادة بلا ورق

كشف د. عادل مال الله عن اجتماعه مؤخرا مع العمداء المساعدين ومديري الادارات بعمادة القبول والتسجيل من اجل تحقيق عدة اهداف مرحلية واستراتيجية، موضحا ان الهدف المرحلي يتمثل في تحويل عمادة القبول والتسجيل الى «عمادة بلا ورق» وان تقدم كل الخدمات الكترونيا للطلاب، مشيدا بتعاون مركز نظم المعلومات بالجامعة بإدارة نائب مدير الجامعة لمركز النظم د. عمار الحسين من اجل ميكنة كل العمليات.

وعلى صعيد متصل كشف مال الله عـــن ان الهـــدف الاستراتيجي لعمادة القبول والتسجيـــل بان تكون «عمادة بلا مراجعيــن» بحيث تتم ميكنة جميع العمليات، وان تتـــم كـــل المعاملات الكترونيا، مؤكدا ان العمادة تسير بخطى ثابتة حاليا نحو تطوير عملية التسجيل بما يسهل عملية تسجيل الطلبة.

13 يوليو آخر موعد لتسجيل طلبة الدور الثاني

أكد د. عادل مال الله وهند السالم خــــلال اللقاء انه على طلبة الدور الثاني المستوفين لنســـب القبول بالجامعة او الراغبين في الالتحــاق بالجامعـــة للفصل الأول التقدم بطلبـــات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل في موعد أقصاه 13 يوليو.