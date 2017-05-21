مقصيد : تطبيق للهواتف الذكية يحمل اهداف الجائزة والتعريف بها وطريقة الاشتراك والتواصل مع الفرق

الجائزة محط انظار وتطلع العاملين في الميدان التربوي وخلقت جو تنافسي تثري ميادين العلم والمعرفة لتعزيز مناهج العلم والتعلم

الديحاني : انطلاق العمل الجدي للاستعداد وتحديد ألية العمل للدورة المقبلة

تهيئة كافة السبل لتمكين المشاركين من تحقيق التمثيل المتكامل لرفع اسم الكويت

اعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية في وزارة التربية فيصل المقصيد عن تحديد آلية العمل والاستعداد لكافة فرق جائزة حمدان بن راشد ال مكتوم للاداء التعليمي المتميز للدورة العشرين للعام الدراسي المقبل 2017-2018 لمواصلة رفع أسم الكويت في هذا المحفل التربوي المهم وتأكيد ريادة الموهبين في وزارة التربية من خلال المنافسة في مسابقات الجائزة وتحقيق الدور التعليمي لاهداف هذه المسابقة.



وقال مقصيد خلال اجتماع ضم المنسق العام للجائزة مدير عام منطقة مبارك الكبير منصور الديحاني أن تطلع الفرق سيبدأ بتجاوز كافة المعوقات لوضع افكار جديدة للتعريف بأهداف الجائزة وحث الفئات المستهدفة من العاملين في الميدان التربوي للمشاركة الفاعلة لكون العمل والاستعداد بدأ من الان وسيكون طوال الفترة الصيفية لضمان اتساع دائرة المشاركين كاشفا أنه تم التجديد لمدير عام منطقة مبارك للاستمرار بعمله منسقا عاما للجائزة للدورتين المقبلتين لجهوده الفائقة في هذا المنصب والدور الذي يؤديه لابراز دور وزارة التربية التنافسي بهذه المسابقة.

وكشف مقصيد عن الانتهاء من تدشين تطبيق للهواتف الذكية يحمل اهداف الجائزة والتعريف بها وطريقة الاشتراك والتواصل مع الفرق وذلك حتى تطلع عليه كافة الفئات التي يحق لها الدخول في المنافسة مبينا أن العام الدراسي القادم سيشهد تنوعا جديدا في الوصول لجميع الراغبين بالدخول في فئات المنافسة ( الادارة المدرسية ، المعلم المتميز ، الطالب المتميز ، المعلم فائق التميز ، البحث العلمي ) بغية التأكيد على تسهيل كافة الطرق لزيادة اعداد المتنافسن متمنيا من الجميع المشاركة لكون هذه الجائزة محط انظار وتطلع العاملين في الميدان التربوي وخلقت جو تنافسي تثري ميادين العلم والمعرفة لتعزيز مناهج العلم والتعلم في الدول العربية وتنوعها ولكونها تحمل رسالة سامية وهي الارتقاء بمستوى الاداء والجودة والابداع كمحفز لتطوير الاداء التعليمي لرفع أسم دولة الكويت بالمحافل الدولية.

من جانبه قال منسق عام الجائزة مدير عام منطقة مبارك الكبير منصور الديحاني أن انجازات الدورة التاسعة عشر حققت الاهداف وكانت جهود الفرق واضحة من خلال التميز المأمول رغم أن القائمين على الجائزة كانوا يطمحون لنتائج اعلى مضيفا أن هذا الاجتماع سيكون لاعلان انطلاق العمل الجدي للاستعداد وتحديد ألية العمل للدورة المقبلة والوقوف على تهيئة كافة السبل لتمكين المشاركين من تحقيق التمثيل المتكامل نحو الدخول في المنافسة.



واعرب الديحاني عن شكره لاختياره منسقا للدورتين المقبلتين واعتزازه بجهود رؤساء واعضاء الفرق وعلى رئسها الدعم اللامحدود من قبل الوكيل المساعد فيصل مقصيد ومتابعته لكل تفاصيل استعداد الفرق وتأهيل المشاركين مؤكدا في السياق نفسه تلمس رغبة كبيرة من الجميع على قدرت العاملين في الميدان التربوي على المنافسة التي تعكس قدرة الموهوبين في وزارة التربية على بلوغ منصة التتويج في الدورة القادمة.

وفي نهاية الاجتماع استعرض رؤساء الفرق عددا من المعوقات والامكانيات لتذليلها واعداد المتسابقين المؤهلين للدخول في فئات المنافسة للدورة القادمة وتم الاطلاع على التطبيق الخاصة بالهواتف الذكية والذي سيعلن عن اطلاقه خلال الفترة المقبلة