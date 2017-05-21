فرج ناصر

أشاد محافظ الجهراء الفريق متقاعد فهد الأمير بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة الكويتية بشكل عام والمرأة الجهراوية على وجه الخصوص، مشيرا الى أدوارها الفاعلة في شتى المجالات على مر العصور.



وخلال احتفال مجلس العمل النسائي بمحافظة الجهراء بيوم المرأة الكويتية والذي أقيم في ديوان القصر الأحمر، أضاف المحافظ أن المرأة الكويتية كانت أخت الرجال، وكان لها ما أرادت من خلال عملها في جميع الاختصاصات، حيث عملت كوزيرة ونائبة وطبيبة ومهندسة، وكل ذلك لم يأت من فراغ وإنما بدعم آبائهن وأزواجهن وأشقائهن.



من جانبها قالت رئيس مجلس إدارة العمل النسائي في مركز الجهراء للأمن الاجتماعي منال السعيد إننا نحتفل اليوم بأول انطلاقة لمجلس العمل النسائي في محافظة الجهراء معربين عن فخرنا واعتزازنا بدور المرأة الكويتية عبر التاريخ الكويتي، حيث سطرت بالدم والقلم أروع معاني البطولة والتضحية، فرأيناها شهيدة، وصاحبة سلاح فكر، ورائدة للتنمية ومؤسسا لكيان فاعل.



وأضافت السعيد أن الجهراء اليوم تقف إجلالا وإكبارا لتحتفل بهذا اليوم من خلال مجلس العمل النسائي المنبثق من مركز الجهراء للأمن الاجتماعي وتسطر إنجازات المرأة الكويتية التي اقتحمت جميع المجالات فرأيناها معلمة وإعلامية ومهندسة ودكتورة ووزيرة فهي أخت الرجال لا مبالية بكل الصعوبات، كما رأيناها مثالا للأم الرائعة والمساندة لأسرتها لبناء مجتمع له دور فعال ومثمر.

من جهتها قالت الإعلامية عائشة اليحيى إن مدينة الجهراء تذكرنا بالماضي والبطولات وصد الأعادي، هذه المدينة صاحبة التاريخ الكبير، مدينة القصر الأحمر ومعركة الجهراء الشهيرة.

بدورها امتدحت الموجهة العامة للاجتماعيات نادية العريفان الدور الكبير الذي يقوم به محافظ الجهراء داخل المحافظة، مؤكدة أن الجهراء مميزة عن بقية المحافظات، وقالت إن المرأة الكويتية لها كرامتها في المجتمع ولم تعان من الاضطهاد إطلاقا، ومن كان يروج لمثل هذا الأمر إنما أراد تشويه صورة المرأة الكويتية وحتى عندما طالبت المرأة الكويتية بحقوقها كانت من خلال مطالبات سلمية.

وتحدثت د.عالية الفضلي قائلة إن الوصول إلى القمة ليس صعبا لكن المثابرة والعمل والطموح أجرا كبيرا، وبالتالي علينا تربية أولادنا لكي يصلون إلى القمة، مؤكدة أنه إذا تعارض عملي مع أسرتي لتفرغت إلى أسرتي.

بدورها، قالت سفيرة مجلس الأمن الاجتماعي فاطمة الخالدي إنه لا يمكن أن يغفل أحد أهمية دور المرأة، فهي نصف المجتمع وشريكة للرجل ولا يمكن أن تسير عجلة الحياة بدونها.