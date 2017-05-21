بشرى شعبان

انتقد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري تصريحات عدد من المسؤولين عن التجنيد الإلزامي في وزارة الدفــاع بأنه لن يتــم اســتثناء ذوي الإعــاقة من التجـــنيد إلا بـــعد عرضـهم على لجــنة طبـــــية، لافتا إلى أن ذلك يعـتبر نوعا من التعــذيب للمــعاقين بدلا من الوقوف إلى جانبهم ودعـمهم كما جاء في نصوص قانون المعاقين رقم 8/ 2010، لاسيما أنه توجد حالات كثيرة يصعب عليهم الدخول في لجان نظرا لطبيعة إعاقتهم.

وناشد الهاجري في تصريح صحافي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد أن يتم التخفيف عن هذه الفئة والاكتفاء بشهادة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التي أيضا تقوم بين فترة وأخرى بعرض المعاقين على لجانها حتى تجدد شهاداتهم ويجب التنسيق ما بين وزارة الدفاع والهيئة في هذا الأمر والتـــوقف عن تــعــــذيب المعاقين في الذهاب للجان الطــــبية بين فتـرة وأخرى.

وتساءل الهاجري لماذا تريد وزارة الدفاع عرض المعاقين حركيا والذين توجد بينهم إعاقات شديدة وأخرى متوسطة على اللجان الطبية ويوجد عدد كبير منهم يصعب نقلهم من مكان إلى آخر وماذا يريدون من المكفوفين والمعاقين سمعيا والداون والتوحد والمعاقين ذهنيا وغيرها من الإعاقات الأخرى وجميعهم لديهم شهادات إثبات إعاقة صدرت عن لجان طبية معتمدة.