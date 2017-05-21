بشرى شعبان

أعلنت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي أن الهيئة قامت يوم امس الأول في إرسال رسائل نصية لإبلاغ أصحاب شهادات الإعاقة المرفوضة بنتيجة الرفض وفقا للمعايير العالمية المعمول بها في إصدار شهادات الإعاقة.



وأوضحت في تصريح صحافي أن إجمالي الشهادات المرفوضة بلغ2037 شهادة، مشيرة إلى انه تم إبلاغ أصحابها جميعا برسائل نصية، حيث لا ينطبق عليهم مفهوم الإعاقة.



ولفتت العوضي الى انه توجد حالات كانت قد تقدمت بطلب الحصول على شهادات الإعاقة من لجنتين، وفي حال تم رفض طلبها من لجنة ومنحها موعد للجنة الأخرى فإن هذا أمر طبيعي نظرا لأن هذه الحالات تقدمت في الأصل إلى لجنتين، مضيفة انه توجد حالات أخرى من الممكن رفض طلباتها من لجنة وتحويلها إلى لجنة أخرى.