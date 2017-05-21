بشرى شعبان
أعلنت المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام اسيل المزيد أن الهيئة العامة للقوى العاملة أصدرت تعاميم إدارية رقم (42 و43) لسنة خاصة بآلية عملية التفتيش على العمالة الوطنية.
وبينت في تصريح صحافي ان الهيئة تسعى دائما لوضع آليات لتنظيم عملية التفتيش على أصحاب الأعمال وفي ظل اقتراح اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للنظر في تظلمات تفتيش العمالة الوطنية، وطالب التعميم باجراء التفتيش على الفئة المشار إليها قبل إصدار إذن العمل أول مرة للتحقق من تواجد صاحب العمل وأن تكون المنشأة قائمة أو غير قائمة وتزاول نشاطها.