في تعقيب له على اللقاء التلفزيوني الذي أجراه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في إحدى القنوات التلفزيونية، وصف رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان اللقاء بأنه كان إيجابيا، لاسيما أن رئيس الحكومة أفصح عن أنه يقبل النقد البناء ويستمع لجميع الآراء السياسية من جميع التيارات والأفراد.

وأضاف الحجيلان أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عندما تطرق إلى مسألة اختيار الوزراء في حكومته أكد أنهم لابد أن يكونوا من أصحاب السمعة الطيبة، وأن تكون لديهم قدرة سياسية

وإدارية على تولي الحقيبة الوزارية.

وطالب رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان رئيس الحكومة بأن يصغي ويستمع لجميع القضايا التي يتم طرحها من جميع التيارات والتي أصبحت الحركة الشعبية الوطنية من أهمها، وذلك عبر الندوات المكثفة التي تقيمها شهريا، والتي تصب في صالح الوطن والشعب دائما، وتضع الحلول المناسبة للقضايا الشعبية الوطنية لما فيه المصلحة العامة وشعارنا «الكويت أمانة».