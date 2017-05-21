أسامة أبوالسعود

أعلن وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع عن صرف الأعمال الممتازة لجميع المستحقين من موظفي الوزارة، بواقع 1500 دينار للمديرين وحتى 100 دينار للوظائف المعاونة لغير الكويتيين، وستكون في حساباتهم البنكية هذا الأسبوع.

وعن مكافآت القضاة وموظفي وزارة العدل المشاركين في انتخابات مجلس الأمة 2016 قال وكيل وزارة العدل في تصريحات لـ «الأنباء» أن مكافآت انتخابات 2016 تم صرفها للسادة القضاة وموظفي وزارة العدل المشاركين في الانتخابات.

وكشف السريع عن جملة من الإنجازات التي حققتها الوزارة على صعيد الإنشاءات والانتقال إلى المباني الدائمة للوزارة والاستغناء عن المباني المستأجرة بناء على توجيهات وزير العدل د.فالح العزب حيث اعلن انه سيتم خلال هذا الشهر افتتاح مبنى جديد لوزارة العدل بمنطقة العارضية والذي سيصبح مركز خدمات متكاملة وستنقل إليه قطاعات مهمة مثل إدارة المحجوزات المركزية وقطاع التحكيم القضائي ليصبح مبنى دائما له بعد أن كان في مبنى مستأجر من قبل.

وشدد الوكيل السريع على أن خطة وزارة العدل بناء على تعليمات الوزير العزب هي الاستغناء تدريجيا عن كل المباني المستأجرة والانتقال تدريجيا إلى مباني مملوكة لوزارة العدل توفيرا للمال العام وتسهيلا على المراجعين الكرام لافتا إلى أنه قد تمت مخاطبة الجهات المعنية لتخصيص أراض لإنشاء مباني دائمة لقطاعات وزارة العدل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة وانتقالها إلى مجمعات المحاكم الجديدة، قال وكيل وزارة العدل: محاكم الأسرة بالجهراء انتقلت بالفعل إلى مجمع محاكم الجهراء الجديد وتم تخصيص مداخل ومخارج منفصلة للحفاظ على مبدأ الخصوصية التي اقرها المشرع في قانون محاكم الأسرة.

وكشف وكيل وزارة العدل انه يتم حاليا تنفيذ مدخل ومخرج خاص بمحكمة الأسرة في مبنى مجمع محاكم الفروانية الجديد تمهيدا لانتقال محاكم الأسرة بمحافظة الفروانية إليه.

وعن المباني الجديدة التي ستتسلمها وزارة العدل قريبا اعلن الوكيل السريع ان الوزارة ستتسلم نهاية هذا العام وبداية العام المقبل عددا من المباني الجديدة منها مبنى الإدارة العامة للخبراء في منطقة الرقعي وكذلك مبنى النيابة العامة بالشويخ ونادي القضاة على الخليج.

وقال السريع إن المشكلة التي تواجه الوزارة حاليا هي إخلاء مبنى التقاضي الملاصق لمبنى قصر العدل تمهيدا لإزالته نهائيا للبدء في إنشاء قصر العدل الجديد، مشيرا في الوقت ذاته الى انتقال الإدارة العامة للتنفيذ من موقعها الحالي في قصر العدل إلى المقر الجديد في منطقة الوطية خلال أيام تمهيدا للبدء في إنشاء مشروع قصر العدل الجديد بالتنسيق مع الديوان الأميري.

وعلى صعيد الوظائف الشاغرة، أعلن وكيل وزارة العدل انه تم تسكين اكثر من 90% من موظفي محاكم الأسرة ومازال العمل جاريا لتسكين الموظفين في بعض الأقسام.

وأكد في ختام تصريحاته أن العمل يجري في جميع المحاكم بكل سهولة ويسر، مشددا على انه شخصيا يتلقى أي شكوى ويعمل على حلها فورا لتسهيل حركة العمل والتيسير على مراجعي الوزارة.