للمركز دور مهم في ربط الأجيال بتراثها وهويتها الحضارية والفنية

أكد رئيس مركز الكويت للفنون الإسلامية فريد العلي أهمية دور المركز في نشر ثقافة وفن الخط العربي والفنون الإسلامية في المجتمع الكويتي وفي العالمين العربي والإسلامي وربط الأجيال بتراثها وهويتها الحضارية والفنية.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها العلي في مهرجان الخط العربي والزخرفة الذي تنظمه جمعية (الكامليون) بالمغرب بالتعاون مع وزارة الثقافة المغربية ومشاركة دول عربية وإسلامية بينها الكويت بصفتها ضيف شرف المهرجان.

وقال العلي إن المركز الكويتي للفنون الإسلامية الذي تأسس عام 2005 استطاع خلال فترة قصيرة أن يعيد الاعتبار لفن الخط العربي والتطبيقات المرتبطة به في المجتمع الكويتي ويكسب ثقة الجهات الرسمية في الكويت لدعم أنشطة وفعاليات المركز ما «مكننا من تنظيم العديد من الفعاليات سواء في الكويت أو خارجها».



وأوضح في هذا السياق أن المركز نظم العديد من المعارض والملتقيات في الكويت وخارجها للتعريف بفن الخط العربي وتطبيقاته المختلفة ونشر الوعي بالفنون الإسلامية بين مختلف شرائح المجتمع لاسيما شريحة الأطفال والنشء وذلك من خلال تنظيم ورشات خاصة يشرف عليها فنانون من الكويت وخارجها.

وأكد العلي وجود إقبال كبير من جيل الشباب والناشئة على تعلم الخط العربي والزخرفة الإسلامية، مضيفا «أننا اليوم نفخر بأن من أبناء الكويت من نالوا الإجازة في فن الخط العربي وباتوا يشكلون الجيل الجديد من أساتذة هذا الفن الأصيل في الكويت».

وأشار إلى أن المركز يسهر على تنظيم دورات للتأهيل والتدريب للشباب كما يوفر للباحثين والراغبين في الاطلاع على الفنون الإسلامية مكتبة متخصصة في الفنون الإسلامية بشتى اللغات العالمية بالإضافة إلى نشر عدد من الكتب والمطبوعات المتخصصة.

ولفت الى أن المركز أصبح له صيت عالمي من خلال ملتقى الكويت الدولي للفنون الإسلامية الذي ينظم مرة كل عامين بحضور فنانين وباحثين في مجال الفنون الإسلامية من مختلف أنحاء العالم ما يعزز مكانة الكويت كمركز للثقافة والفنون الإسلامية على مستوى العالم.