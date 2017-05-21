الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 12:18 ظهراً

الإمساك قبل أذان الفجر بـ 10 دقائق وتحديداً 3:08 والإفطار مع المغرب 6:44

سبق لي عزيزي القارئ في يوم 29/ 3/ 2017 أن ذكرت في جريدة «الأنباء» الغراء في عددها الصادر في هذا التاريخ بعض الاستدلالات والمعلومات الفلكية التي رأيت أنها تدل على بداية شهر رمضان المبارك في هذه السنة، ولا يسعني هنا إلا أن أعيد بعض من هذه البيانات الفلكية المتعلقة ببداية ونهاية الشهر الفضيل، وذلك بناء على طلب من بعض الإخوة الكرام الذين لم يتسن لهم قراءة هذه المعلومات الفلكية بشأن بداية الشهر الفضيل، والتي سبق لي كما ذكرت أن أوردتها قبل شهر ونصف الشهر تقريبا في «الأنباء».

وأود أن ألفت انتباهك عزيزي القارئ بأنني كنت أول من ذكّر عن بداية هذا الشهر الفضيل بالكويت في ذلك التاريخ، حيث سبق لي أن دونت تلك البيانات والمعلومات الفلكية في تقويمي للسنوات القادمة والتي وصلت في تدوين وكتابة التقويم إلى سنة 2074 ميلادية القادمة والتي سوف توافق إن شاء الله سنة 1497 هجرية، فهذه التقاويم والتي سوف تنشر مستقبلا مدون فيها جميع مواعيد ولادة الأهلة للشهور المهمة مثل شهور رمضان وشوال وذي الحجة ومحرم وغيرها من الأشهر الهجرية الأخرى وكذلك المناسبات الدينية والوطنية للسنوات القادمة، والتي آمل بعون الله تعالى أن أصل في تقويمي خلال الأشهر القليلة القادمة إلى سنة 2100 ميلادية.

ولكني أعود هنا وأعيد كتابة هذه المعلومات في هذه السطور التالية بعض البيانات الفلكية المتعلقة بهذا الشهر الفضيل بناء على طلب بعض الإخوة، حيث إن شهر رمضان في هذه السنة، وفقا للمعلومات الفلكية المتوافرة لدينا وكذلك القاعدة الفقهية التي يستند إليها في مثل هذه الحالات، سوف تكون بدايته بحول الله وقوته في يوم السبت الموافق 27/ 5/ 2017 وذلك للأسباب الفلكية الآتية:

1- أنه في يوم الخميس الموافق 25/ 5/ 2017 سوف يغرب القمر في هذا اليوم عن سماء الكويت في تمام الساعة (6:13) مساء حسب التوقيت المحلى لدولة الكويت.

2- كما أنه في هذا اليوم أيضا الشمس سوف تغرب هنا في الكويت في تمام الساعة (6:39).

3- بموجب هذين التوقيتين، فإن القمر سوف يغرب قبل غروب الشمس بحوالي (26) دقيقة في هذا اليوم.

4- يغيب الهلال من الأفق في سماء الكويت وعمره 29 يوما و8 ساعات و10 دقائق تقريبا.

5- إن هلال شهر رمضان سوف يولد مساء يوم الخميس الموافق 29 من شعبان 1438 والذي يصادف يوم 25/ 5/ 2017 في تمام الساعة (10:45) مساء تماما أي انه يولد في الليل حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت والساعة (7:45) حسب التوقيت الدولي (جرينتش) والهلال في هذه الحالة سوف يولد بعد غروب الشمس بحوالي 4 ساعات و6 دقائق.

6- إن ولادة الهلال بعد غروب الشمس من يوم الخميس يعني أن شهر شعبان سوف يتم عدته (30) يوما وهذا يعني أيضا أن يوم الجمعة الموافق 26/ 5/ 2017 سوف يكون يوم 30 من شهر شعبان 1438.

7- ولكي نبيّن الوضع بصورة أوضح، نقول إن هلال شهر رمضان في هذه السنة سوف تغيب الشمس ونكون قد دخلنا في يوم جديد وهلال شهر رمضان لم يولد بعد.

8- إن إمكانية رؤية الهلال في هذا اليوم سوف تكون معدومة أو شبه مستحيلة بسبب عدم ولادة الهلال ولن يتمكن أحد من رؤية الهلال.

9- تنص القاعدة الفقهية على أنه (لا استهلالا بعد الغروب)، بمعنى أنه لا يعتد ولا تقبل رؤية الهلال بعد غروب الشمس، لأنه وفق الشريعة الإسلامية فإن اليوم الجديد يكون قد بدأ فعلا بعد غروب الشمس مباشرة.

10- تكون ولادة الهلال في وقت واحد في جميع أنحاء العالم والتغير يكون في التوقيت المحلي لكل بلد، وذلك حسب بعدها بخط الطول من خط (غرينتش) الذي يمثل خط الطول الوهمي (صفر).

11- إن يوم الجمعة الموافق 26/ 5/ 2017 هو اليوم المعروف محليا في الكويت باسم (القريش) والذي يتم فيه تناول آخر وجبة غداء قبل دخول الشهر الفضيل.

وبموجب المعلومات الفلكية التي ذكرناها في الأسطر السابقة نقول إن يوم السبت الموافق 27/ 5/ 2017 «فلكيا» هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1438 هجرية.

كما نذكر هنا بعض المعلومات التي تتعلق ببداية هذا الشهر الفضيل:

1- في هذا اليوم الفضيل سوف تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة، حيث ينعدم ظل الكعبة المشرفة في وقت أذان الظهر والذي يحين في تمام الساعة (12:18) ظهرا أي في تمام الساعة (9:18) صباحا في التوقيت العالمي (غرينتش).

2- إن موقع الشمس بالسماء والتي تظهر في أي بقعة من أنحاء العالم في وقت أذان الظهر بمكة المكرمة في هذا اليوم هو يدل على الاتجاه الصحيح إلى القبلة.

3- إن الإمساك في اليوم الأول من هذا الشهر الفضيل سوف يبدأ قبل أذان الفجر بحوالي (10) دقائق، أي أن الإمساك يبدأ الساعة (3:08).

4 - إن أذان الفجر في أول يوم من شهر رمضان المبارك سيحين في تمام الساعة (3:18) فجرا.

5 - إن أذان المغرب سوف يحين في تمام الساعة (6:40) مساء.

6- إن فترة الصيام في أول يوم من شهر رمضان المبارك (من الإمساك فجرا حتى أذان المغرب) ستكون مدتها (15:22).

7- أما طول النهار وليس فترة الصيام في أول يوم من الشهر الفضيل فسوف تبلغ مدته (13:50)، حيث إن الشمس سوف تشرق في تمام الساعة (4:50) صباحا، وتغرب في تمام الساعة (6:40) مساء.

8- إن الليالي العشر الأواخر من الشهر الفضيل سوف تبدأ في يوم الثلاثاء 13/ 6/ 2017 الموافق 19 من رمضان المبارك، علما بأن الشهر الفضيل في هذه السنة سوف تكون مدته (29) يوما، والعيد يكون في يوم الأحد الموافق 25/ 6/ 2017، وكما أننا سوف نقوم بتقديم بعض المعلومات الفلكية عن موعد شهر شوال أو عيد الفطر السعيد في وقت لاحق من الشهر الفضيل.