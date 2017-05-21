تخصيص محطات البنزين: الانتهاء من دراسة تقييم الأصول

التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة





مريم بندق

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تقرير اعادة الجناسي المرفوع من اللجنة التي يرأسها المستشار في الديوان الاميري علي الراشد يتضمن توصيات بعضها بإعادة الجنسية، والبعض الآخر بمنح الجنسية لـ7 عائلات.



وأعلنت المصادر ان العائلات هي: البرغش، شماس، المطيري، العتيبي، أكبر، الربيعة، والعنزي.



وأوضحت ان التقرير المرفوع الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتنفيذ التوصيات سواء بإعادة الجنسية او منح الجنسية الكويتية سيصدر بمراسيم وبعضها بقرارات من مجلس الوزراء.



وأضافت: سينظر في التقرير في اجتماع بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ان يرفع بعد ذلك الى مجلس الوزراء لإصدار مشاريع المراسيم والقرارات المطلوبة.

على صعيد مختلف، قالت المصادر انه تم الانتهاء من دراسة تقييم أصول محطات البنزين التي تعتزم الحكومة تخصيصها، وتم كذلك انجاز دراسة الجدوى المطلوبة من قبل الجهات المختصة بإشراف وزارت المالية والنفط والتجارة.



وأشارت الى ان خطوة تخصيص محطات الوقود لصالح الشباب بنظام الإدارة والتملك تأتي في إطار خطة الحكومة ضمن خطوات الإسراع في تنفيذ آلية صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعن التغييرات التي ستتم على هذه الآلية، أجابت المصادر: وضعنا خطوات لتنفيذ التمويل الميسر للمشاريع التي تتوافر فيها الشروط المعلنة والمقدمة من جانب الشباب.