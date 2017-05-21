استقبل د. حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة أمين سر نادى فتيات العيون فاطمة الشمري يرافقها عدد من لاعبات فرق كرة القدم وكرة الطاولة والسباحة.

وأشاد فليطح بالجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة النادي للنهوض بالرياضة النسائية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا وتعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهها للوصول الى الهدف المنشود.

بدوره، أكد فليطح أن الهيئة العامة للرياضة ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الدعم للرياضة النسائية وفق منظومة متكاملة تحت مظلة اتحاد الرياضة النسائية برئاسة الشيخة نعيمة الأحمد على أن يكون هناك تنسيق متواصل مع الهيئة لتقديم كل ما من شأنه النهوض بالرياضة النسائية.

واستمع فليطح لآراء عدد من اللاعبات حول مطالبهن والعقبات التي تواجه مسيرة النهوض بالرياضة النسائية مؤكدا أنه سيقوم بزيارة إلى مقر النادي الأسبوع المقبل للعمل على توفير كل متطلباتهم في أسرع وقت ممكن.