عبدالعزيز الفضلي

كشف رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي عن تنسيق مع الهيئة العامة للشباب لوضع خطة واستراتيجية لجذب الشباب وانخراطهم في العمل الكشفي، مشيرا الى انه أصبحت عملية الانضمام للكشافة غير جاذبة، وهناك عزوف من البعض بسبب وجود مغريات وأمور كثيرة لدى أبنائنا الطلبة بدأت تأخذ وقتهم، لذلك نعمل على إعادة الحركة الى سابق عهدها، مشيدا في الوقت نفسه بالدعم الكبير من قبل الحكومة للحركة الكشفية الكويتية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الطريجي للصحافيين خلال رعايته وحضوره افتتاح أعمال الدراسة الكشفية العربية النموذجية لتأهيل قادة التدريب، والتي تستضيفها الكويت وتستمر حتى 26 الجاري.

وأوضح ان التعاون والتنسيق مستمران مع وزارة التربية لاسيما ان الجمعية تحظى باهتمام خاص من قبل نائب رئيس مجلس الادارة فيصل المقصيد بحكم وجوده كوكيل مساعد للتنمية التربوية والأنشطة، مؤكدا ان الوزارة لا تألو جهدا في دعم أنشطة الجمعية.

وذكر ان هذه الدراسة تقام بالتنسيق مع المنظمة الكشفية العربية بمشاركة 40 دارسا يمثلون 7 دول عربية، لافتا الى ان هذه الكثافة من الحضور تمثل أهمية الكويت ومكانتها بالنسبة، لهم مؤكدا على التعاون المستمر مع المنظمة الكشفية العربية والعالمية في تعزيز وتفعيل الانشطة والفعاليات التي تقام داخل الكويت، متمنيا لجميع المشاركين طيب الاقامة في بلدهم الثاني الكويت.

من جانبه، قال رئيس لجنة تنمية القيادات بجمعية الكشافة الكويتية احمد عباس: «اننا حرصنا على اقامة هذه الدراسة في وقتها ايمانا منا بأهميتها ولما لها من دور كبير في تبادل الخبرات الكشفية بين أبناء الدول العربية»، لافتا الى ان الكويت سباقة في دعم ورعاية الانشطة الكشفية لإيمانها التام بأن الكشافة حركة تطوعية شبابية تساهم في تنمية وصقل مواهب الناشئة».

من جهته، أكد مدير إدارة التدريب بالمنظمة الكشفية العربية رفعت السباعي ان الهدف من اقامة هذه الدراسة هو تنمية معارف ومهارات القادة المرشحين للقيام بمهمة قادة تدريب بكفاءة، مشيرا الى انه في نهاية الدراسة سيكون كل مشارك قادرا على ان يستخدم الحقيبة التدريبية في تأهيل قادة التدريب وشرح عناصر السياسة العالمية للقيادات الكشفية ناهيك عن تحديد احتياجات التدريب للقادة وكيفية إشباعها.