أصدر مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري عددا جديدا من مجلته الدورية «الهوية»، متضمنا مقالات تحتفي بالشهداء وبطولاتهم وتغطية لفعاليات مقدمة لأسرهم، إضافة إلى مقالات في الهوية والتراث واللغة والأدب.

وركز العدد على مسابقات مكتب الشهيد الثقافية عبر خمسة عشر عاما والتي تنوعت ما بين الشعر والقصة القصيرة والفيلم السينمائي والمسرحية والمجسمات الفنية وصور الانستغرام والتصوير الفوتوغرافي وأفرزت مواهب واعدة وأعمالا مميزة امتزج فيها الفن بالروح الوطنية.

وأشارت الوكيلة المساعدة في الديوان الأميري المديرة العامة لمكتب الشهيد فاطمة الأمير في كلمتها في العدد إلى أهمية اللقاءات المتواصلة بين المكتب واسر الشهداء الذين «بهم نستدل على معاني الفخر ومعهم نتجه مباشرة إلى ينابيع العطاء».

وتضمن العدد الجزء الثاني للدراسة النقدية للقصص الأدبية التي أنتجها مكتب الشهيد تحت عنوان «أدب الصدمة والمقاومة في قصص الشهداء الكويتيين» للدكتورة سعاد العنزي، وعرضا تحليليا لفيلم «أوفية» الذي أنتجه مكتب الشهيد بعنوان «أوفية.. عروس حلم التحرير» عن الشهيدة وفاء العامر.

واحتوى العدد على عرض نقدي لمسرحية «قصيدة وطن» وترجمة لرؤية إنجليزية عن كويت الخمسينيات في كتاب فريد عنوانه «رسائل من الكويت» وعرض لكتاب «وثائق من عصر اللؤلؤ» لمؤلفه د.عبدالله الغنيم واستعراض «الموال العربي» للدكتور حمد الهباد.

وتطرق د.خالد عزب إلى فن العمارة ودوره الحضاري ود.مصطفى سليمان إلى «الأساطير والخرافات» وحسن حامد إلى تداعيات وسائل التواصل الاجتماعي على البيوت ود.محمد الكنز إلى «دفء العربية» إضافة إلى مقالات عن «مفهوم الهوية» و«الهوية والتسامح».

وفي الأبواب الثابتة كتبت مديرة التحرير فايزة مانع المانع تحت عنوان «ام الفضائل»، فيما تطرقت الأبواب الأخرى إلى «الشهيد صالح ناصر الخنة» و«الشهيد الجزائري أحمد زهانة» و«الصحابي الجليل عبدالله بن رواحة» و«غاندي وفلسفة اللاعنف».