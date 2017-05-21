برعاية وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق وبدعم من مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، تقيم «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» منتدى «ارتقاء 2» يومي 6 و7 نوفمبر المقبل.

ووجهت رئيسة «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» م.زينب القراشي الشكر للوزير المرزوق ولمؤسسة البترول الكويتية على استقباله ودعمه والموافقة على رعاية ودعم المنتدى، موضحة أن هذه الرعاية والمشاركة في أعمال المنتدى تحقق الأهداف المرجوة منه بتحقيق التميز في الأداء الوظيفي للعاملين في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وكذلك أصحاب جهات العمل التي ترصد ميزانيات خاصة للتطوير والتدريب الوظيفي لتحقيق نتائج أفضل والارتقاء بالأداء.

واشارت الى استقبال المرزوق لها مع عضوة «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» م. سارة الوزان. مضيفة أن «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» وبعد النجاح الذي حققه المنتدى في نسخته الأولى وتحقيقه أهدافه ارتأت تنظيمه بنسخته الجديدة تحت شعار «نحو بيئة عمل ترفع الانتاج وتشجع الإبداع »، لبحث مزيد من مواطن تعزيز الإنتاج، حيث إنه سيتيح الفرصة مجددا لمن فاتتهم المشاركة ليتعرفوا على أفضل السبل للارتقاء المهني على أسس وقواعد تساعد على نجاح الموظف والعمل المهني الاحترافي من خلال تطوير المهارات الفردية للموظف للوصول إلى مستوى الامتياز، مضيفة أن اللجنة المنظمة تضم مجموعة من أصحاب الخبرات.

وأوضحت القراشي أن المنتدى سيركز على سبل تشجيع الابداع واستقطاب المواهب في العمل، كما سيتيح مناقشة الخبرات والأساليب العلمية المطورة في كيفية تحسين إنتاجية الموظف المبدع والمبتكر وتحقيق الاستفادة القصوى له ومنه، وتحسين بيئة العمل المحيطة به.

وذكرت أن مجموعة من الشخصيات الأكاديمية والأساتذة سيشاركون في المنتدى، بالإضافة إلى مجموعة من المتميزين في أعمالهم وأصحاب النجاحات على الصعيدين الشخصي والعام، ويستطيع كل أرباب العمل والرؤساء التنفيذيين أو المسؤولين من مختلف المستويات الوظيفية وخاصة من يسعى للحصول على درجة الامتياز أو تحسين أدائه الوظيفي أو تحسين مردود عمله الخاص المشاركة في هذا المنتدى.