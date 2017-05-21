قام نائب المدير العام لقطاع الشؤون الادارية والمالية والاتصالات في وكالة الانباء (كونا) عبدالحميد ملك بزيارة لمكتب الوكالة في العاصمة البريطانية لندن اول من امس الجمعة.

واطلع ملك والوفد المرافق له على هامش حضوره الاجتماع السنوي العام لمجلس الاتصالات للصحافة الدولية على سير العمل والاحتياجات الواجب توافرها في المكتب لإنجاز العمل بكفاءة وسرعة بما لا يؤثر على مصداقية الخبر.

وأكد أهمية الدور الذي يؤديه مكتب لندن في متابعة الأحداث اليومية المهمة على الساحة البريطانية اضافة الى المؤتمرات والفعاليات الدولية التي تستضيفها العاصمة البريطانية.

وشدد ملك على ان أحد اهم اهداف «كونا» في عمل مكاتبها الخارجية هو تغطية الفعاليات والانشطة الكويتية ومتابعتها وابرازها حيث انها تعتبر احدى أذرع السياسة الخارجية للكويت.

واشاد في هذا السياق بالدور الذي يؤديه العاملون في مكتب لندن في تغطية مشاركات الوفود الكويتية حيث تشكل هذه المواد الإخبارية رافدا مهما في اثراء نشرة الوكالة وتزويد وسائل الاعلام المحلية بها.

وضم الوفد المرافق لنائب المدير العام لقطاع الشؤون الادارية والمالية والاتصالات في وكالة الانباء الكويتية (كونا) عبدالحميد ملك مدير ادارة الاتصالات وتقنية المعلومات في «كونا» م.عادل السماك.