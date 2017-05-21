أكدت إدارة الأرصاد الجوية انخفاض الرؤية الأفقية إلى 500 متر مع هبوب رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار.
وتوقع خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان ارتفاع الأمواج شمال الخليج العربي في الساعات المقبلة وتأثير الغبار على المناطق المكشوفة.
وقال عيسى في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»، إن المناطق الشمالية الغربية من الكويت تأثرت بانخفاض للرؤية الأفقية، مضيفا: خلال ساعات ستتأثر المناطق الأخرى كما تعبر السحب التي قد تكون ركامية أحيانا.
كما توقع حدوث نشاط في الرياح الشمالية الغربية تتراوح سرعتها بين 16 و50كم/س مع سحب متفرقة.