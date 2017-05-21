أعلنت وزارة العدل، أن هيئة الرؤية الشرعية ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 25 مايو الجاري بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الساعة السابعة مساء.

ودعت الوزارة في بيان صحافي، كل من يتمكن من رؤية هلال رمضان في هذه الليلة إلى التقدم لهيئة الرؤية الشرعية للإدلاء بشهادته.

وتقدمت الوزارة بأصدق التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والمواطنين والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بقدوم الشهر الكريم، داعية الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع وأن يتقبل صيامهم وقيامهم وأن يحفظ وطننا العزيز من كل سوء ومكروه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.