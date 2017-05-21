قام صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ظهر اليوم بزيارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وذلك في مقر إقامته بالعاصمة الرياض.

هذا وقد جدد سموه في مستهل اللقاء خالص تهانيه للرئيس ترامب بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ،متمنيا له كل التوفيق والسداد وتطلعات سموه إلى العمل معا لما يعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين ويحقق مصالحهما ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا سموه أن هذه الزيارة لها دلالاتها وأهميتها باختيار المملكة العربية السعودية كأول دولة يزورها في بداية زياراته الخارجية، معبرا سموه عن التقدير بحرص الرئيس ترامب على الالتقاء بقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية والإسلامية لبذل الجهود الجماعية لمواجهة كافة المخاطر التي تواجهها المنطقة وخاصة الجهود التي تبذل في إطار التحالف الدولي.

كما وجه سموه باسمه وباسم حكومة وشعب دولة الكويت الدعوة له لزيارة بلده الثاني الكويت.

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.