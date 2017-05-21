عبدالكريم أحمد

ألغت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستش د.ناصر الأثري، قرار إدارة التعليم العالي الذي يمنع طالب الثانوية العامة من التسجيل في الجامعة بعد مضي عامين على تخرجه من الثانوية العامة.

وقال مقيم الدعوى المحامي سلطان الطوالة لـ «الأنباء» إنه لجأ للقضاء ضد القرار المطعون عليه على اعتبار أنه يهدر الحقوق ويخالف القوانين المعمول بها.

وأكد الطوالة أن القرار يخلو من الأسانيد التي تبرر إصداره، ناهيك عن أنه يمنع الدارسين من اختيار ما يناسبهم في حياتهم العلمية والعملية.

ونوه إلى أن الحكم يعفي الكثيرين ممن يرغبون بإكمال دراستهم الجامعية من إعادة دراسة الثانوية العامة.