عبدالعزيز الفضلي

بعد اعتماد قرار الاحالة للتقاعد وبشكل نهائي في وزارة التربية لمن أمضى 34 عاما في الخدمة اعلنت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري عن الوظائف الشاغرة التي يستعد القطاع لإجراء مقابلات للمرشحين لشغل تلك الوظائف وفق النظم واللوائح المعمول بها في التربية حيث حددت الكندري اعداد ومسميات الوظائف من خلال احصائية لها حصلت «الأنباء» على نسخة منها، وقد ذكرت ان جميع المناطق التعليمية وادارة التعليم الخاص والنوعي خالية من مراقبة الخدمة الاجتماعية النفسية ومراقب الخدمات العامة اضافة الى عدم وجود مديرين شؤون تعليمية بجميع المناطق التعليمية باستثناء منطقة العاصمة حيث تشغل المنصب ليلى الشريف، مشيرة الى ان 4 مناطق تعليمية لا يوجد بها مديرو الشؤون الادارية والفنية وهي العاصمة والفروانية وحولي ومبارك الكبير، كما ان جميع المناطق تحتاج الى مراقب الموارد البشرية باستثناء العاصمة والاحمدي.