هنأت رابطة الصداقة الكويتية - الإيرانية الرئيس الإيراني د.حسن روحاني بحصوله على ثقة الشعب الإيراني لفترة رئاسية جديدة.

وقال رئيس الرابطة د.عبدالرحمن العوضي في بيان أصدرته الرابطة وحصلت «الأنباء» على نسخة منه: باسمي وأعضاء رابطة الصداقة الكويتية ـ الإيرانية نهنئكم على حصولكم على ثقة الشعب الإيراني الشقيق للمرة الثانية على التوالي، وهو ما يحمل دلالة عميقة على ما تتمتعون به من رصيد ضخم وتقدير لنجاحاتكم خلال المرحلة الماضية، كما يؤكد انتخابكم على روح ومحبة السلام لدى الشعب الإيراني الشقيق، وتدعو الله أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة ازدهار واستقرار على الصعيدين الداخلي والإقليمي، وأن تكون فرصة لتعزيز العلاقات بين دول الخليج والجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحفظ استقرار المنطقة.