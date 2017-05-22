تشارك وزارة العدل في اجتماع لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 26 الذي يعقد في فيينا خلال الفترة من 22-26 مايو، حيث يترأس وفد الكويت وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب. ويتناول الاجتماع العديد من المواضيع الهامة والمدرجة على جدول أعماله والمتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها وطرق تنفيذها، ومواضيع منع الإرهاب ومكافحته وتدابير التصدي للجرائم المستجدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وسيكون للكويت فعالية جانبية على هامش أعمال اللجنة برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وذلك لإبراز الجهود الوطنية للكويت في المحفل الدولي في مجال مكافحة الإرهاب حيث ستكون ورشة العمل هي الأولى التي تقوم بها الكويت منذ مشاركتها في فعاليات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما يضم وفد الوزارة كلا من زكريا عبدالله الأنصاري وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية وعيسى البشر مدير إدارة مكتب الوزير ومحمد الغريب باحث أول قانوني بإدارة العلاقات الدولية وعلي الدبوس أمين سر جلسة ويعقوب العجيل باحث مبتدئ قانوني إدارة العلاقات الدولية.