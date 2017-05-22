ليلى الشافعى

أشاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة المرضى د.عادل التوحيد بالتعاون الوثيق بين الجمعية والعديد من مؤسسات الدولة من بينها وزارة الصحة والذي يجسد مبدأ الشراكة المجتمعية في صورة سامية إذ تقوم مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات بإحالة أوراق المرضى الذين يعجزون عن تسديد مصاريف العلاج أو رسوم الفحوصات الطبية والأشعة الى اللجنة الطبية بالجمعية والتي تقوم بدراسة الحالة ومن ثم تسديد المستحقات المالية على المريض المحتاج الى خزانة وزارة الصحة.

وقال التوحيد في تصريح صحافي: ان الدور الإنساني الذي تقوم به الجمعية لصالح المرضى المحتاجين داخل الكويت لم يعد يخفى على أحد بعد ان تعدى عدد المرضى الذين استفادوا من إعانات الجمعية عشرة الآف مريض سنويا.

وثمن تفهم الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية من قبل الكثير من مؤسسات الدولة وكذلك من قبل المحسنين وأهل الخير من الهيئات والشركات وحتى الأفراد الذي يساهمون بفاعلية في كل ما تطرحه الجمعية من مشاريع تصب في خدمة المرضى المحتاجين الذين أقعدهم المرض عن طلب الرزق، متقدما بالشكر لكل من يساهم في دعم هذه المشاريع الطبية والصحية والإنسانية التي تظهر الوجه الحضاري لكويت الخير وتسد حاجة مريض محتاج أثقل كاهله البلاء بعد ان اجتمع عليه بلاء المرض وبلاء الفقر، مهنأ الكويت والأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان الكريم شهر الرحمة والمواساة.