في إطار التميز والريادة التي تنتهجها الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، حصل الطالب محمد أمين روبلة الذي يدرس في مجمع الرحمة التعليمي في جيبوتي على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية وفي مسابقة حفظ القرآن الكريم وقام بتمثيل بلاده في المسابقة الدولية للمناظرات المقامة في دولة قطر.

وقال رئيس مكتب شرق أفريقيا في الرحمة العالمية عبدالعزيز الكندري: إن محمد روبلة هو أحد التلاميذ الأيتام النجباء في مجمع الرحمة التعليمي في جيبوتي وتسعى الرحمة العالمية بتبرعات المحسنين إلى أن يستكمل دراسته إلى الدكتوراه، وهو ما يمثل تتويجا للجهود التي تبذلها في ملف التعليم وكعمل إداري خيري متقدم في تنمية الإنسان، مشيرا إلى أن الرحمة تسعى من خلال المتبرعين الكرام إلى إرسال الطلبة المتفوقين لاستكمال دراستهم.

وأكد أن مجمع الرحمة التنموي لرعاية الأيتام في جيبوتي، يعتبر مشروعا رائدا ونموذجا مشرقا للتنمية الاجتماعية المنشودة في البلاد، وذلك بما رسخه المشروع من معان إنسانية سامية، وما يجسده من مظاهر راقية للتضامن العربي من خلال التخطيط الهندسي الفريد والتوزيع السليم لوضعية المباني، والطرق الرئيسة والفرعية التي تربط أطراف المجمع بتناغم فني رائع، والساحات الخضراء بحدائقها المتدرجة التي تغطي المكان.

وبيّن الكندري أن المجمع حصل على جائزة أفضل المبادرات المجتمعية في مجال رعاية الأيتام، بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015، مشيرا إلى أنه يحتوي على جملة من المشاريع التنموية الهادفة.