اسامة ابو السعود

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي تعميما إداريا بشأن جمع التبرعات في المساجد خلال شهر رمضان المبارك لتوضيح الآلية التي تم الاتفاق عليها في هذا الشأن مع وزارة الشؤون.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المساجد د.وليد الشعيب ان التعميم تم توزيعه على إدارات المساجد بالمحافظات والتي ستقوم بدورها بتوزيعه على العاملين بالمساجد وحثهم على الالتزام بتنفيذ ما جاء به من قواعد وتعليمات بشأن عملية جمع التبرعات.

وأشار إلى أن الالتزام بالقواعد التي تم الاتفاق عليها من شأنه إنجاز هذا العمل الخيري على الوجه الأكمل الذي يليق بغايته النبيلة وأهدافه السامية، وحتى لا تخرج المساجد عن أداء رسالتها السامية ومسارها الصحيح في حالة المخالفة أو الاستثناء.

وجاء في القواعد التي يجب الالتزام بها في عملية جمع التبرعات في المساجد ما يلي:

٭ السماح بجمع التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية أو الكي نت فقط

٭ إخطار إمام المسجد بزيارة مندوبي الجمعيات من قبل جامع التبرعات المفوض من الجهة المستفيدة

٭ عدم السماح لمندوبي الجمعيات الخيرية والجهات المصرح لها بجمع التبرعات بالتحدث داخل المساجد لإلقاء كلمة تعريفية عن الجمعية أو المشاريع التي تقوم بها

٭ تقوم كل جمعية خيرية بوضع إعلانات محمولة ومستقلة وأن تكون تلك الإعلانات مرخصة من وزارة الشؤون عند مدخل المسجد بمحاذاة الجدار الخلفي

٭ يمنع جمع التبرعات النقدية بأي شكل من الأشكال من قبل مندوبي الجمعيات الخيرية وفي حالة المخالفة تخطر وزارة الشؤون بتلك المخالفة، مع سحب التصريح الممنوح للجمعية

٭ يمنع منعا باتا وضع الحصالات وحاضنات الأموال في المساجد

٭ على مندوبي التبرعات تعليق الهويات الموحدة من قبل وزارة الشؤون أثناء تواجدهم داخل المسجد

٭ لا يحق لإمام المسجد منع الجمعيات والهيئات المصرح لها من ممارسة عملها في جمع التبرعات بالمسجد إلا في حالة مخالفتها للجدول المعلن والتعليمات الصادرة في هذا الشأن

٭ لا يحق لأئمة المساجد جمع التبرعات لأي مشروع خيري أو التصريح لإقامة مشاريع خيرية لصالح أي جهة