الزامل: المركز يضم أكثر من 600 طالب وطالبة من مختلف الأعمار

الرخيص: 3870 طالباً وطالبة يدرسون في الحلقات المسائية أقامت إدارة «ورتل» المعنية بشؤون القرآن الكريم بجمعية النجاة الخيرية احتفالا كبيرا لطلاب وطالبات مركز أحمد الرويشد الكائن بمنطقة الفروانية على مسرح الهيئة الخيرية وسط أجواء من الفرح والسرور لأولياء الأمر وأبنائهم، وشارك في الحفل فضيلة الشيخ محمد المنشد عالم القراءات الصغرى والكبرى وبحضور عضو مجلس الادارة فيصل الزامل ونائب المدير العام لشؤون القرآن الكريم بجمعية النجاة د.بدر الرخيص وموظفي ومسؤولي الجمعية ولجانها، تضمن الحفل فقرات قرآنية متعددة وفقرات إنشادية رائعة أسعدت الحضور.

وقال عضو مجلس الإدارة فيصل الزامل ان جمعية النجاة الخيرية تسخر كل الجهود لخدمة كتاب الله بمختلف لجانها، المحسنين المتعاونين معها، فأسست ادارة «ورتل» وهي تعد صرحا في رعاية حفظة كتاب الله والارتقاء بهم، وبحلقات القرآن الكريم داخل الكويت وخارجها، فكان لها من ذلك بفضل الله حلقات مركز أحمد الرويشد التي نحتفي ونحتفل بطلابها وطالباتها المتميزين والمتميزات اليوم.

وأكد الزامل أن مركز أحمد الرويشد يحتضن حفظة من جميع شرائح المجتمع، حيث يضم وحده أكثر من 600 طالب وطالبة بفضل الله وبه 35 حلقة و14 معلما ومعلمة، مؤكدا أن الإدارة تحتضن أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة، ممثلين في حلقات صباحية يومية، بلغ عددها 109 حلقات، وبها ما يقرب من 3000 طالب وطالبة، وحلقات قرآنية مسائية بلغت حلقاتها 75 حلقة لطلبة مدارس النجاة وطالباتها، وأهاليهم من راغبي حفظ القرآن وتعلمه، إضافة إلى الحلقات المسائية بمساجد الكويت العامرة بحفظ القرآن الكريم وتعلمه والتي بلغ عددها 200 حلقة في 11 مسجدا بها ما يقرب من 2000 طالب وطالبة.

من جانبه، قال د.بدر الرخيص ان ما يخص الحلقات المسائية فلها نصيب من الاهتمام وذلك لكثرة عددها حيث بلغ عدد الطلاب بها ما يقارب 3870 طالبا وطالبة ودارس ودارسة وعدد المعلمين والمعلمات أكثر من 207 معلمين و288 حلقة وهذه المراكز منتشرة داخل الكويت في 9 مناطق.

وأكد الرخيص أن الإدارة تحرص جاهدة على أن تكون سببا في تربية أبناء المسلمين على مائدة القرآن وتقوم بتوفير أماكن ليتعلموا فيها القرآن الكريم، والآداب الإسلامية كما نوفر لهم المناهج المناسبة الميسرة والخطط المحكمة في التحفيظ، والهدايا التشجيعية والرحلات العلمية، التربوية، والترفيهية، ونحن بدأنا بفضل الله في إقامة دورات للمعلمين والمعلمات في أساليب التربية ومهارات التدريس، مبينا ان الادارة تتميز في هذا المجال المبارك باتباع أحدث الطرق في تحفيظ القرآن الكريم من خلال استخدام الوسائل التعليمية والإلكترونية الحديثة، ومن خلال ربط الصورة والقصة بالآيات والخرائط الذهنية أيضا، كل هذا بجانب الأصل وهو التكرار والمشافهة والتلقين حتى لا يمل الطالب، كما أننا نحرص على تعليم الصغار بطريقة قاعدة نور البيان المباركة.