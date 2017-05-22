أسامة أبوالسعود

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وليد العمار على ضرورة توحيد الغايات وتضافر الجهود، لتحقيق الهدف المنشود من التعاون والشراكة بين وزارتي الأوقاف والتربية والعمل والسعي للنهوض بوطننا ورقيه وتطوره وازدهاره وأفضل طريق لتحقيق ذلك هو الاهتمام والعناية والنهوض بمستوى التعليم، وخاصة أبناءنا وبناتنا، بعدما أثبتت الإحصائيات والدراسات وجود ضعف ظاهر في القراءة والكتابة لدى عدد كبير منهم في المرحلة الابتدائية.

وأضاف العمار، في كلمة له خلال حفل تخريج طلبة منهج «اقرأ وارتق» برياض الأطفال أول من أمس في روضة الشامية: هذا ما دعانا للتفكير جديا للعمل على معالجة هذه الظاهرة وذلك من خلال جهود مخلصة وتعاون مثمر بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية متمثلة في إدارة شؤون القرآن الكريم ووزارة التربية متمثلة في التوجيه الفني العام لرياض الأطفال لتطبيق منهج «اقرأ وارتق» في 33 روضة في جميع محافظات الكويت ولله الحمد نحصد النتائج بإجمالي 648 طالبا وطالبة وتخريج 148طالبا.

وأكد العمار انه ومن هذا المنطلق وتأكيدا على القيم التي نتبناها ومن ضمنها قيم الشراكة والتعاون اسمحوا لي أن أعبر عن مدى سعادتي وبالغ سروري بهذا التعاون المثمر والشراكة الطيبة مع الإخوة في وزارة التربية.