أعلنت شركة فيث كابيتال القابضة، وهي شركة رأس مال استثماري والهادفة إلى الإستثمار في المشروعات الناشئة والتي تعمل في قطاع التجارة الإلكترونية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، عن إتمام صفقتها الأولى في الاستحواذ على تطبيق "مصبغتي"، الأول من نوعه في الكويت والهادف إلى تقديم خدمات المصابغ أون لاين.

رؤية فيث كابيتال واستراتيجيتها

تسعى فيث كابيتال القابضة إلى الاستثمار بشركات محلية وخليجية ناشئة ذات رؤية واضحة ومعدلات نمو متسارعة تمكنها من التوسع في أسواق دول الخليج، وذلك من خلال تأسيس قاعدة مواتية للتوسع والنمو، والاستثمار في الوقت والكوادر البشرية اللازمة، والمشاركة الفعالة لضمان نموها ونجاحها على المستوى الاقليمي.

في ذات السياق، تعكس هذه الصفقة رؤية فيث كابيتال القابضة واستراتيجيتها كشركة ذات كيان استثماري استشاري يحرص على دعم مشاريع رواد الأعمال الشباب، يرتكز على قاعدة من القيم والأخلاق المهنية، ملتزم برعاية الأعمال التجارية التي تتصف بالريادة والابداع والطاقة الخلاقة والمبادرة الذكية، كيان يمتلك فريق استثنائي من ذوي الخبرات المهنية العالية، يتميز بقدراته الكبيرة على الأخذ بيد الشركات الناشئة للوصول بها إلى النجاح، وممارسة دورها الرائد في قطاع عملها ونشاطها.

فيث كابيتال وثقافة إدارة الأعمال

في معرض حديثه عن صفقة الاستحواذ، قال محمد جعفر/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيث كابيتال القابضة: " منذ قرابة الخمس سنوات، لم يكن لدينا في الكويت الكم الكافي لثقافة ممارسة الأعمال وإدارتها وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية، وأولوية تحقيق الأهداف من خلال تطوير الأعمال. لكن اليوم فلدينا هذه الثقافة، خاصة وأن جيل الشباب مهتم بالتكنولوجيا ومتقن لتطبيقاتها. نحن نسعى إلى تشجيع الشركات الناشئة والقائمة على التكنولوجيا، كما ونحرص شديداً على مساعدتها وتوفير الدعم والمشورة والتدريب العملي اللازم لضمان نموها ونجاحها وتقدمها"، وأضاف:" لدينا رغبة قوية لتشجيع رواد الأعمال الشباب وتحفيزهم على الاستفادة من الامكانات الضخمة التي تتميز بها منطقتنا، وعلى تحقيق النمو والنجاح المأمول.

" مصبغتي" .. ثورة تكنولوجية حقيقية

ومن االجدير ذكره بأن تطبيق " مصبغتي" ينطلق من حاجة السوق المحلي إلى ما يقدمه التطبيق لخدمات المصابغ من غسيل وتنظيف الملابس أون لاين. وقد أحدث التطبيق ثورة تكنولوجية حقيقية في قطاع المصابغ بعد أن أتاح سبل التواصل بين مقدمي الخدمة وطالبيها بسهولة ويسر. فبعد مرور سنة على انطلاق التطبيق تقريباً، نجحت "مصبغتي" في مشاركة العديد من المصابغ المنتشرة في أنحاء مختلفة من الكويت بهذا التطبيق.

ويذكر أيضاً بأن فكرة " مصبغتي" المبتكرة الرائدة، قد ولدت من بنات أفكار الأخوين، عذبي ونوري العنزي. وقد حققت نجاحاً ملفتاً بعد اعتمادها على التكنولوجيا والاستفادة من تطبيقاتها. ترتكز الفكرة إلى تطبيق ذكي على الانترنت، يساعد المستخدم على الاختيار من قائمة المصابغ المشاركة، والوقت الزمني لتسليم وتسلُم ملابسه، وطرق الدفع المتاحة .

وفي تعقيبه حول صفقة الاستحواذ، عبَرَ عذبي العنزي، الشريك المؤسس لـ" مصبغتي " عن سعادته بإبرام الصفقة قائلاً:" يختلجنا شعور بالسعادة الغامرة والحماس الكبير للشراكة مع فيث كابيتال القابضة. لا شك وأن " مصبغتي" ستحقق حلمها بعد حصولها على فرص الانطلاق بمفهومها وتطبيقها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كافة، بعد الاستفادة من خبرات فيث كابيتال الواسعة ، ومن كوادرها المهنية العالية، ورؤيتها الاستثمارية و الاستراتيجية الفعالة. واختتم :" لا بد وأن رواد الأعمال في الكويت وباقي دول الخليج، قد أصبح لديهم الآن فرص مؤاتية للاستفادة من خبرات فيث كابيتال الواسعة التي تمكِن الشركات الصغيرة من النمو ونقل رؤيتها وأفكارها إلى العالم".



عن فيث كابيتال



تهدف فيث كابيتال القابضة، وتهتم بمشاريع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتسعى فيث كابيتال الى الاستثمار في الشركات التي لديها معدلات نمو محتملة وتمتلك إمكانات ومقومات التوسع والتحول الى شركات اقليمية، والى نشر نهجها في إدارة الأعمال التجارية الى الشركات، والتأكيد على أن الاعمال القائمة على المبادئ والأسس المهنية سوف يؤدي حتما الى النجاح، وهذا مايشكل أحد خصائص فيث كابيتال ومزاياها الرئيسية.



عن مصبغتي



تعتبر مصبغتي وليدة افكار الاخوين عذبي ونوري العنزي، اللذين كرسا جلً وقتهما وجهودهما لتحقيق مايحلمان به، حلم تجسد باعتماد التكنولوجيا وابتكار تطبيق ذكي جديد على الانترنت، يعدً الاول من نوعه في المنطقة، ويساعد المستخدمين على إختيار المصبغة والوقت الزمني لتسليم وتسلًم ملابسه ودفع تكلفة غسلها وتنظيفها في اقل وقت ممكن. فبعد مضي سنة على انطلاقة نشاطها نجحت في جذب والتوقيع مع العديد من مقدمي الخدمة المنتشرين في معظم أنحاء الكويت. سعيا منها لنمو مضطرد وتحقيق المزيد من النجاح والتواجد في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.