أشادت جمعية المهندسين الكويتية بتجاوب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بمقترحات المهندسين الشباب الذين يتولون إدارة الجمعية في المرحلة، لافتة إلى استقبال الوزيرة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وحرصها على الاستماع لمشاريعهم المقدمة في خدمة الدولة والمجتمع والمهنة الهندسية.

وأوضح رئيس الجمعية م.فيصل العتل ان الوزيرة استمعت الى مشاريع المهندسين للارتقاء بالعمل، وقد أشادت بهذه المشاريع وطلبت تقديم مشروعين رئيسين لإدراجهما ضمن خطة التنمية: المشروع الأول هو حاضنة لكافة المهندسين حديثي التخرج، والثاني مشروع مركز كفاءة الطاقة في الكويت.

وأوضح العتل أن مشروع حاضنة المهندسين حديثي التخرج يقضي بأن تقوم الجمعية بإعداد وتدريب هؤلاء المهندسين وتوجيههم للعمل في القطاع الخاص، وتوفير بيئة حاضنة لهم لتطوير مهاراتهم من خلال الانخراط في سوق العمل.

وأضاف أن المشروع الثاني هو مقترح الجمعية بضرورة إنشاء مركز لكفاءة الطاقة في الكويت يقوم بتنسيق الجهود وتوحيدها للاستفادة من الطاقة المتجددة.

وقال إن مجلس الإدارة عرض على الوزيرة أيضا ضرورة إلزام المهندسين بعضوية الجمعية لحماية المهنة والمجتمع والدولة، مشيرا إلى ان هناك خطة تعدها الجمعية لاعتماد المهندسين وفقا لمعايير الاعتماد الإقليمية والعالمية والتي تعتمد عليها الجمعية منذ 55 عاما، مشيرا إلى اهتمام الوزيرة وترحيبها بهذه المشاريع.