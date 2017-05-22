أعلنت وزارة الخدمات الكويتية امس وقف العمل بالقطع الآلي المبرمج للخطوط الهاتفية في شهر يونيو المقبل، المتأخر أصحابها عن السداد وذلك لحلول شهر رمضان المبارك.

وقالت وكيل وزارة الخدمات الكويتية بالإنابة بثينة السبيعي في بيان صحافي ان (الخدمات) بادرت في اتخاذ هذا القرار لتخفيف بعض الأعباء المالية على المشتركين خلال الشهر الفضيل.

وأضافت السبيعي ان الوزارة عملت على تنفيذ نظام القطع الآلي المبرمج من خلال بث الرسائل التحذيرية ومن ثم القطع في حال عدم سداد المستحقات وذلك منذ عدة سنوات، ما كان له بالغ الأثر في حث المشتركين على تسديد المبالغ المالية المستحقة للوزارة.