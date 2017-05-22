باهي أبوالعلا

قال أمين سر منظمة الخط الإنساني طاهر البغلي إن نادي التسامح الربيعي هو جزء من برنامج تسامح التابع لمنظمة الخط الإنساني الذي انطلق عام 2013 وهو برنامج غير ربحي موجه للشباب ويهدف إلى تعليمهم حقوق الانسان والتسامح وقبول الآخر اضافة إلى حرية المعتقد وحقوق المرأة وحقوق العمالة المنزلية.

وقال خلال تنظيم حملة «متساوون» التي أقيمت امس الاول في مارينا مول والتي نظمها مشاركون في النادي ان حملة «متساوون» تهدف الى نشر الوعي بين افراد المجتمع حول حقوق العمالة المنزلية من خلال توضيح حقوق وواجبات العمالة المنزلية وذلك من منطلق حقوقي وقانوني، حيث ان الحملة تسعى الى تغيير النظرة للعمالة المنزلية عن طريق التوعية بالجوانب المختلفة من ثقافتهم لتعزيز احترامهم كبشر متساوون مع الجميع في الانسانية.

وأوضح أن الحملة تستخدم عدة طرق لنشر التوعية بين أفراد المجتمع وذلك عن طريق استخدام وسائل فنية متعددة مثل الرسم والتصوير والكتابة وإلقاء الشعر، ويساهم ذلك في التعرف على ثقافات ومعتقدات العمالة المنزلية بشكل اكبر وفهمها.

ولفت الى أن الحملة تستهدف 4 أهداف رئيسية وهي التوعية بحقوق العمالة المنزلية القانونية والإنسانية، وتغيير الصورة النمطية المتشكلة عن العمالة المنزلية، وتقدير القيمة الحقيقية لوظيفة العامل المنزلي اضافة الى التشجيع على التبادل الثقافي الإيجابي بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية.

وأفاد بأن العمالة المنزلية في الكويت يجب أن تتمتع بالحقوق التي لها وأبرزها هي دفع الراتب في الموعد المحدد له وعدم التأخر فيه، اضافة إلى تحديد ساعات العمل، وتخصيص مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي بعد إتمام مدة العقد تعادل اجر شهر واحد عن كل عام، وتوفير ظروف عمل ملائمة وظروف معيشية ملائمة.