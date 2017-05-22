وزعت الكويت أمس الأحد 30 طنا من المواد الغذائية الضرورية على النازحين العراقيين في مدينة الموصل بشمالي العراق.

وقال مندوب مؤسسة البارزاني الخيرية نجم الدين محمد لـ «كونا» إن الكويت تواصل حملتها الإنسانية في إطار حملة «الكويت بجانبكم» للتخفيف من معاناة النازحين العراقيين. وأضاف ان المواد التي تم توزيعها تكفي كل اسرة مدة اسبوعين، لافتا الى ان العوائل التي استفادت من المنحة الكويتية هي بحاجة ماسة الى تلك المساعدات لتعرضهم للحصار من قبل مسلحي ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وتقدم بالشكر إلى الكويت على قيامها بتقديم المساعدات إلى النازحين العراقيين، مشيرا الى ان المساعدات الكويتية تتميز بالجودة والكمية.

من جانبه، حث وزير الهجرة والمهجرين د.جاسم الجاف الوزارات المعنية والمنظمات الدولية والمحلية على العمل معا لإعادة الحياة الى المناطق الآمنة في ساحل الموصل الايمن بعد ان تحررت من العصابات الإرهابية لغرض اعادة جميع العوائل الى مناطقها بعد اتمام جاهزيتها من جميع النواحي. وأضاف ان عدد النازحين من الساحل الايمن للموصل بلغ 526 ألفا و233 نازحا منذ البدء بعمليات التحرير وتم توزيعهم بين مخيمات الوزارة في محيط المدينة.