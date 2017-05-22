بشرى شعبان

كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة في القوى العاملة عن أن إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة فتحت حتى تاريخه 1840 ملف صاحب عمل، موضحة أن كل ملف يتضمن أكثر من ترخيص، بعضها يصل عدد التراخيص فيه إلى 5 تراخيص.

وأكدت المزيد في تصريح لـ «الأنباء» أن جميع إجراءات التفتيش التي تسري على مؤسسات القطاع الخاص تسري على المشاريع الصغيرة وهي مصنفة «قطاع خاص».

وعن تسهيل إجراءات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أوضحت المزيد أن الهيئة عمدت مؤخرا الى ميكنة خدمات الإدارة ليكون بإمكان صاحب العمل إصدار تصريح العمل وإصدار إذن العمل أول مرة وتجديد إذن العمل من مقر الشركة، على أن يتم تصديق تصريح العمل من الإدارة في الصديق دون أي تأخير، مؤكدة إيلاء الهيئة كل الاهتمام والحرص على توفير كل ما يساعد أصحاب المشاريع وتسهيل إجراءات العمل.