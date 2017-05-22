بشرى شعبان - كريم طارق

شهدت وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة حركة تدوير واسعة، سواء بالنقل أو الندب على مستوى المراقبين ورؤساء الوحدات والأقسام، في خطوة تستهدف تطوير آلية العمل. وقد أصدر الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم بعض قرارات النقل، التي جاءت كالأتي: نقل عذاري عبدالحسين ابراهيم من وظيفة رئيس قسم وحدة السالمية الاجتماعية إلى وظيفة رئيسة قسم وحدة السرة في إدارة الرعاية الأسرية، ونقل شيماء علي البلام من وظيفة رئيسة وحدة مشرف الاجتماعية، إلى وظيفة رئيسة وحدة السالمية، فضلا عن نقل رحيمة منصور جعفر من وظيفة رئيسة وحدة بيان الاجتماعية إلى وظيفة رئيسة وحدة مشرف، ونقل هدى العنزي من وظيفة رئيسة قسم التدريب وإعداد البرامج (بالندب) في إدارة الرعاية الأسرية إلى وظيفة رئيسة قسم التنسيق والمتابعة (بالندب) في إدارة تنمية المجتمع.

كما أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري قرارات نقل قضت بالأتي، نقل حسن البلوشي من وظيفة رئيس قسم البعثات والإجازات الدراسية في مركز تنمية الموارد البشرية في قطاع التخطيط والتطوير الإداري، إلى وظيفة رئيس قسم التدريب وإعداد البرامج في إدارة الرعاية الأسرية، ونقل فجر احمد المرزوق، من وظيفة مراقب مركز تنمية الموارد البشرية (بالندب) إلى وظيفة مراقب الجمعيات الأهلية (بالندب) في إدارة الجمعيات الأهلية، إضافة إلى نقل فواز عبيد صنيدح من وظيفة مراقب الجمعيات الأهلية، إلى وظيفة مراقب تنمية الموارد البشرية.

وعلى صعيد آخر، علمت «الأنباء» أن هناك نقلا لعدد من موظفي قطاع التعاون إلى قطاعات الوزارة المختلفة.

الى ذلك صرح المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح بأن الهيئة أصدرت قرارات نقل وندب بين رؤساء الأقسام بالهيئة، وذلك لما تتطلبه المرحلة المقبلة من تطوير وتحسين سير العمل.

وجاءت القرارات كالتالي:

٭ نقل ناصر راشد صويان الهاجري بوظيفة رئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب نائب المدير العام للتخطيط واعتماد المهارة المهنية (بالندب) الى وظيفة رئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب نائب المدير العام لحماية القوى العاملة (بالندب).

٭ ندب خالد محمد مطلق العازمي بوظيفة مساعد مشرف سلامة بادارة اعتماد المهارة المهنية للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم الاختبارات بالادارة ذاتها.

٭ ندب خالد سميان شنيف الفضلي بوظيفة مهندس اختصاصي سلامة بقسم تقدير احتياج المؤسسات الفردية والشركات - مراقبة تقدير الاحتياج - وحدة الفروانية - بادارة تقدير الاحتياج من العمالة الوافدة - للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم العمالة المقدرة - بمراقبة تقدير الاحتياج بوحدة الفروانية بالادارة ذاتها.

٭ ندب سالم فلاح سالم العازمي بوظيفة منسق اداري معاملات - للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم السكرتارية بمراقبة التقييم والمتابعة بادارة عمل محافظة حولي.

٭ ندب محمد عبدالهادي جفين الهاجري بوظيفة باحث قانوني - للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم المنظمات النقابية بمراقبة المنظمات النقابية ادارة المنظمات النقابية.

٭ ندب بدر صالح فرحان العنزي بوظيفة باحث مبتدئ قانوني - للقيام بأعباء وظيفة رئيس مركز خدمة شرق بمراقبة مراكز الخدمة.

٭ تعيين نورية خالد لافي المطيري بوظيفة رئيس قسم تصاريح العمل بادارة عمل العقود والمشاريع الحكومية.

٭ ندب استقلال عبدالرحمن ناصر القطان بوظيفة صائغ برامج بقسم تسجيل بيانات بادارة عمل محافظة مبارك الكبير للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم تسجيل بيانات بمراقبة تسجيل بيانات بالادارة ذاتها.

٭ ندب محمد محسن مسحل الشعلاني بوظيفة باحث قانوني بادارة عمل محافظة العاصمة للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم التنسيق بمراقبة التقييم والمتابعة بادارة محافظة العاصمة.

٭ ندب منيجه غلوم حسن سكين الكندري بوظيفة مساعد مشغل حاسوب بادارة اعتماد المهارة المهنية للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم الاستقبال والتسجيل بمراقبة اعتماد المهارات المهنية بالادارة ذاتها.

٭ ندب عائشة علي براك الشيتان بوظيفة سكرتير أول للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم الدعم الاداري بمراقبة المنظمات النقابية بادارة المنظمات النقابية.

٭ ندب منى حسن احمد الفيلكاوي بوظيفة رئيس قسم التنسيق بادارة عمل محافظة الأحمدي للقيام بأعباء وظيفة مراقب التقييم والمتابعة - بالادارة ذاتها.

٭ ندب نايف عايد فالح الأزمع بوظيفة منسق اداري معاملات بادارة عمل محافظة الاحمدي للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم تبسيط وتحديث البيانات بمراقبة تسجيل البيانات بادارة عمل محافظة الأحمدي.