تعديلات وتوسيعات في الجمعية شملت ركن الأواني والعروض

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية القيروان م.ناصر شليويح المطيري، أن الجمعية قدمت خلال الفترة الأخيرة الكثير من الإنجازات والأنشطة التي تجعلها المميزة على مستوى جمعيات الكويت من هذه الناحية، لافتا إلى أن البرامج الصيفية التي أطلقها مجلس الإدارة هذه السنة بمصاحبة القرية التراثية لاقت استحسانا كبيرا من قبل أهالي المنطقة والمساهمين وأبنائهم، لاسيما المشاركين منهم في هذه الأنشطة.

وقال المطيري أثناء افتتاح مهرجان السلع الرمضانية بحضور أمين الصندوق عبدالعزيز العازمي ومدير العام أحمد معاطي لا شك أن الجمعية تستعد استعدادات كاملة بمناسبة قدوم شهر رمضان شهر الخيرات من خلال انطلاق مهرجان السلع الرمضانية الذي سيكون مختلفا عن السنوات الماضية من حيث الكمية والسعر والذي انطلق اليوم (أمس الأحد) ويستمر حتى 27 مايو الجاري بخصومات تصل إلى 70% وتشمل أكثر من 500 سلعة ومنتج تحتاجها ربة الأسرة، وستكون الكميات متوافرة حتى نهاية المهرجان.

وأضاف المطيري: قمنا ببعض التعديلات والتوسيعات شملت ركن الأواني المنزلية والعروض، وقمنا بعرض أجود الأصناف والمنتجات من تلك الأواني في جناح خاص داخل السوق، مؤكدا أن الجمعية قد انتهت من توزيع السلة الرمضانية التي تم توزيعها على أسر المنطقة، والتي اشتملت على الأصناف التي تحتاجها الأسر في شهر رمضان المبارك، وان هذه الخطة لاقت استحسانا وإشادة من أهالي المنطقة.