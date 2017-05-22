الدوسري: لا ننسى من أسهموا بعطائهم في دعم مسيرة المؤسسة الأمنية

العبدالجادر: نسلط الضوء على قضية مجتمعية غائبة عادل الشنان

نظم المشروع الوطني للمتقاعدين (خبرات) المؤتمر الثاني للمتقاعدين صباح أمس، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، وحضور ممثل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية نائب المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية خالد الفضالة، ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، وعدد من ممثلي شريحة المتقاعدين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق، أكد ممثل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية نائب المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية خالد الفضالة «أن المؤتمر يهدف إلى تكريس الجهود الحثيثة التي يقوم بها القائمون على المشروع الوطني في سبيل خدمة إخوانهم أصحاب الكفاءات المتقاعدين من المؤسسات الحكومية أو القطاعات الخاصة».

وأكد حرص الدولة عبر مختلف مؤسساتها على الاهتمام بالكفاءات الوطنية التي باتت مثالا يحتذى في المساهمة الفعالة في تحقيق التطور والتنمية وتحقيق الأهداف التنموية الرائدة التي نادى بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار الخبرات والمقامات الوطنية في معالجة كل التحديات.

وأشار إلى اهتمام التأمينات بالمتقاعدين منذ إنشائها لتكون المعين والمرجع الذي يقدم الخدمات المتكاملة للمؤمن عليهم من خلال منظومة متطورة من الإجراءات والأنظمة، لافتا إلى أن المؤسسة تسعى إلى تطوير خدماتها لتنافس كبريات مؤسسات التأمينات في العالم.

من جهته، اعتبر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أن المواطنين المتقاعدين البالغ عددهم ما يقارب 120 ألفا من أهم شرائح المجتمع التي تستحق الرعاية والتقدير، بعدما تفانوا في العمل على مدار سنوات عديدة، مؤكدا أنهم يمتلكون كنزا حقيقيا من الخبرة التي يجب العمل على استثمار هذه الخبرات والاستفادة منها.

وقال «أولت القيادة العليا بوزارة الداخلية جل اهتمامها بالمتقاعدين إيمانا منها بأهمية استمرار التواصل معهم والاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها على مدى سنوات طويلة وتوظيف هذه الخبرات في تطوير ما تم بناؤه والعمل على متابعة الإنجاز»، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية لا تنسى من أسهموا بعطائهم في اكتمال بنيانها ودعم مسيرتها.

وأضاف «من هنا جاءت فكرة إنشاء إدارة رعاية المتقاعدين من ضباط وزارة الداخلية والتي تعد تجسيدا لرعاية وزارة الداخلية لأبنائها الذين قدموا البذل والعطاء في سبيل إرساء قواعد الأمن والاستقرار وأفنوا زهرة شبابهم في خدمة المؤسسة الأمنية، حيث تهدف إلى إحاطة ضباط ومنتسبي الوزارة بشتى أنواع الرعاية وتقديم كل الخدمات لهم بما يواكب كل متطلباتهم الحياتية».

واستعرض الدوسري العديد من الخدمات التي تقدم للمتقاعدين إلى جانب ما تقدمه مراكز الخدمة من خدمات كالفحص الفني للمركبات وكذلك خدمات تحقيق المخالفات وخدمات البطاقة المدنية والتوقيع الإلكتروني والتأمينات للمتقاعدين وكذلك خدمات وزارة العدل والمواصلات والتوكيلات والتنفيذ المدني والاستعلام والمسح البحري وتجديد رخص الطراريد وتحويل ملكيتها ومكتب لإجراءات العلاج بالخارج وخصومات من أغلب الشركات الكبرى في كل الاحتياجات التي تلبي متطلبات المتقاعدين وتخفف ضغط الأعباء المالية عليهم وتمنحهم ميزات إضافية واهتمامات أكبر وأوسع.

بدوره، قال رئيس المشروع الوطني للمتقاعدين (خبرات) د.صلاح العبدالجادر: لقد انطلق المشروع الوطني للمتقاعدين من عام تحديدا في 31/ 5/ 2016 ليسلط الضوء على قضية مجتمعية غائبة وليساهم في تغيير ثقافة المجتمع تجاه 120 ألف كويتي لديهم الخبرات والطاقة والولاء والعطاء المتجدد، وليشارك المتقاعدون في تحقيق خطط التنمية الطموحة في الكويت.

وتابع العبدالجادر: لقد عملنا بجد واجتهاد في تحقيق أهداف المشروع وطموحاته وبفضل من الله علينا جميعا ثم بالتفاف الإخوة من المتقاعدين حول المشروع وتفاعلهم غير المحدود وها نحن اليوم في هذا المؤتمر نبشركم بأنه 90% من مبادرات المشروع قد تحقق على ارض الواقع حيث تم تنفيذ 48 مبادرة ومشروعا ونشاطا من أبرزها تشكيل لجنة تأسيسه تعمل على إنشاء الرابطة الخليجية للمتقاعدين التي ستسهم بالمزيد من وحدتنا الخليجية مع الدول الخليجية.

وأضاف العبدالجادر أنه من بين الإنجازات انتساب 3000 عضو للمشروع وفتح مجال لتشغيل مجموعة من المتقاعدين وتنظيم المؤتمر الخليجي الأول بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية الفعالة، مشيرا إلى أن المؤتمر الثاني للمتقاعدين يعد استكمالا للمؤتمر الأول الذي عقد برعاية كريمة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إسهاما منا في إكمال الحلم الجميل الذي بدأناه هنا في الكويت فقط قبل عام واحد.

بوم الهاشمي

بعد التكريم، قال وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري ان اختيار قاعة بوم الهاشمي لهذا الحدث اختيار موفق، لأن بوم الهاشمي تقاعد أيضا لكنه مازال معطاء ويجمعنا كما هو الحدث اليوم.