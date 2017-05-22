يبدأ وكيل الحرس الوطني الفريق ركن م. هاشم الرفاعي اليوم جولة رسمية هي الأولى من نوعها الى اسبانيا والبرتغال تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات وفتح قنوات جديدة في المجال العسكري والأمني مع قوات الحرس المدني الاسباني والحرس الوطني الجمهوري البرتغالي.

وسيجتمع الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي في مدريد المحطة الأولى من جولته مع المدير العام لقوات الحرس الوطني الاسباني خوسيه مانويل هولغادو في لقاء هو الأول من نوعه في تاريخ البلدين يرمي الى بحث القضايا المشتركة وتبادل الخبرات وفتح قنوات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات التدريبية والأمنية والفنية بين الجانبين.

كما سيطلع الرفاعي والوفد المرافق على آلية عمل قوات الحرس المدني الإسباني وإمكاناتها ونشاطها على المستويين الإقليمي والدولي.

وسيتوجه الوفد برئاسة الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي الى العاصمة البرتغالية لشبونة الثلاثاء المقبل ليجتمع مع قائد قوات الدرك البرتغالي الفريق مانويل ماتيوس كوستا لبحث آليات التعاون المشترك وسبل تطويره وتعزيز أوجه التعاون العسكري والأمني من خلال نقل وتبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين.

كما سيشارك الرفاعي والوفد المرافق له في المؤتمر الأورو- متوسطي لقوات الشرطة والدرك ذات الصبغة العسكرية الذي تستضيفه لشبونة اذ سيتم تقديم الطلب الرسمي للانضمام الى (المنظمة الأورو - متــوسطية لقوات الشرطة والدرك) بهدف تسهيل التفاهم مع الحرس الوطني في البلدان الأعضاء بالمنظمة وتعزيز العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات.