القاهرة - هناء السيد

تكريما لدورها المتميز في المجتمع العربي ودعمها للقضايا القومية التي تهم المواطن المصري والعربي قررت مؤسسة التضامن المصري والعربي وهيئة سفراء النوايا الحسنة والتي يتولى رئاستها الشرفية وزير الخارجية الاسبق السفير محمد العرابي تنصيب الشيخة نوال الحمود الصباح رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير سفيرة للنوايا الحسنة. من جانبه، قال رئيس مؤسسة التضامن المصري والعربي د.زين السادات ان جمع الشمل المصري والعربي تحت مظلة واحدة هدفنا نحو بناء مجتمع عربي قوي يساهم في الارتقاء بحياة المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وفكريا.

واضاف أن المؤسسة تسعى لترسيخ الحس الوطني من خلال استدعاء الدروس والعبر التاريخية في مواجهته للقضايا المصيرية الخاصة بالوطن العربي، وإكمال بناء النسيج الوطني المصري والعربي، مع بناء صرح اقتصادي كامل بين الدول العربية وتفعيل السوق العربية المشتركة لتكوين كيان اقتصادي قوي ينافس الكيانات الخارجية.