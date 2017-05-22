تشارك الكويت العالم اليوم في الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي تحت شعار «التنوع البيولوجي والسياحة المستدامة» بهدف تعزيز ازدهار السياحة البيئية في دول العالم.

وقال نائب المدير العام للزراعة التجميلية في الهيئة م.غانم السند لـ «كونا» أمس ان حماية التنوع البيولوجي في البلاد تعزز ازدهار السياحة البيئية، مضيفا أن الالتزام بحماية هذا التنوع يحقق أهداف الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص.

وأوضح السند أن ظاهرة تغير المناخ أكثر ما يؤثر سلبا على التنوع الحيوي، مبينا أن ربط السياحة بالتنوع الحيوي يعزز من ازدهارها إذ تصبح البيئة جاذبة من خلال توفر عناصرها الأساسية من أحياء برية وبحرية ونباتات فطرية فضلا عن الهواء النظيف الخالي من الملوثات.

وذكر أن توافر هذه العناصر مجتمعة يجعل من السياحة البيئية واقعا ملموسا وهو ما تسعى إلى تحقيقه الكويت من خلال انشاء العديد من المحميات الطبيعية التي بلغ عددها حاليا 11 محمية طبيعية، مشيرا الى ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تؤمن بأن السياحة والبيئة قطاعان يكمل كل منهما الآخر من حيث الرؤية والأهداف، فالبيئة السليمة هي المناخ الملائم لتحقيق التنمية السياحية المستدامة.

وأفاد السند بأن اتفاقية التنوع البيولوجي هي اتفاقية دولية تحت رعاية الأمم المتحدة تهدف الى إلزام الدول بحماية التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للكائنات الحية من أجل تحقيق استدامة الحياة على كوكب الأرض، موضحا التزام الكويت ببنود تلك الاتفاقية من خلال حزمة من المشاريع التي تهدف الى تحقيق المحافظة على التنوع الحيوي واثراء البيئة بالأنواع النادرة للمحافظة عليها من الانقراض. ولفت إلى أهمية الدور التوعوي في نشر ثقافة الاهتمام والمحافظة على مكونات البيئة الطبيعية بما يضمن استدامة استخدامها، مضيفا أن هيئة الزراعة تقوم بهذا الدور من خلال شراكات مع مكونات المجتمع المدني ومع مدارس وزارة التربية علاوة على ما تصدره من مطبوعات بهذا الصدد.