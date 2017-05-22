أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن تنظيم حملة تبرعات مع بداية شهر رمضان الفضيل لعلاج المرضى اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والمرضى والجرحى من الشعب اليمني.

وقالت مديرة ادارة تنمية المشاريع في جمعية الهلال الأحمر لمى العثمان في تصريح ان حملة التبرعات ستشمل كثيرا من الحالات التي تحتاج الى علاج وتشمل غسل الكلى وامراض القلب والسرطان وعمليات العمود الفقري وتركيب أطراف اصطناعية.

وأضافت العثمان أن الجمعية تستقبل التبرعات والزكوات التي تستمر طوال شهر رمضان الفضيل بمقرها من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا او من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني.

وذكرت ان إطلاق حملة التبرعات من الجمعية في شهر رمضان الفضيل تأتي وقوفا من الشعب الكويتي مع إخوانهم في سورية واليمن «الذين يتعرضون لمآس وآلام لا تخفى علينا جميعا وهي مآس يذوب لها القلب».

وحثت العثمان الجميع على الاستجابة لهذه الحملة والتسابق بالخيرات، سائلة المولى عز وجل أن يجعل تبرعهم للحملة لصالح السوريين واليمنيين في ميزان أعمالهم. وأشارت الى أن الهلال الأحمر تبنت العديد من المشاريع الطبية والصحية لصالح الشعب السوري واليمني وتتطلع الى دعم المتبرعين والخيرين للاستمرار بهذا العمل الإنساني.

وقالت العثمان ان جميع أهل الكويت من مواطنين ومقيمين لديهم شعور ورغبة حقيقية لمساعدة أبناء الشعبين السوري واليمني، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه تقديم الزكوات والصدقات، مبينة أن اي مساعدة بجميع انواعها قد تشجع الكثير على التبرع للحملة الأمر الذي سينعكس بشكل ايجابي وفعال على انجاحها وتحقيق أهدافها.