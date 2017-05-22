فرج ناصر
كشفت مصادر مطلعة عن أنه سيتم صرف مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي هيئة الطرق والنقل البري وهيئة الاتصالات بالاتفاق مع وزارتي الأشغال والخدمات (المواصلات)، كون الموظفين الذين يعملون في هذه الجهات هم موظفون منتدبون من جهات عملهم للعمل في هذه الجهات. وأضافت المصادر أن هذه الجهات ستصرف مكافآت الأعمال الممتازة لهم خلال يونيو المقبل، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، لافتة إلى أن مكافآت الأعمال الممتازة سيتم صرفها وفقا للشروط واللوائح الخاصة بديوان الخدمة المدنية، وكذلك حسب الشروط الخاصة بالوزارة وهي شرط حصوله على تقدير امتياز لعامين متتاليين.