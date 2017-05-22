بذل الجهود للدفع بعلاقات الأخوة بين البلدين إلى آفاق أرحب

استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير المملكة المغربية لدى الكويت جعفر حكيم، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

وتطرق اللقاء إلى بحث فرص تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية عموما وعلى صعيد المحافظات والمناطق على وجه الخصوص.

وتقدم الخالد في ختام اللقاء بالشكر والتقدير الي السفير المغربي، متمنيا التوفيق والنجاح لجهوده من أجل الدفع بعلاقات الاخوة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

بدوره، اعرب السفير جعفر حكيم عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال الخالد، مثنيا على التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلاده والجالية المغربية على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.

من جهة اخرى، هنأ الشيخ فواز الخالد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الخالد في رسالة تهنئة بعثها الى صاحب السمو: يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي وقاطني محافظة الأحمدي الكرام ان ارفع الي مقام سموكم أسمى التهاني والتبريكات، سائلا المولى سبحانه ان يعيد علينا وعلى كويتنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية الشهر الفضيل وقد تحققت الآمال وان يحفظ سموكم ويوفقكم ويسدد خطاكم لمواصلة قيادة مسيرة العطاء المشهود واللامحدود لتحقيق المزيد من الإعلاء لمكانة كويتنا غالية على الصعد كافة وانتم متمتعون بموفور الصحة والعافية وطول العمر.

كما هنأ الخالد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك في رسائل تهنئة أعرب فيها عن تهانيه وأهالي محافظة الخير الأحمدي بقرب قدوم الشهر الفضيل، وتمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة الجليلة على الكويت وقيادتها الرشيدة وأهلها الأوفياء بالعزة والرخاء والأمن والأمان وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.