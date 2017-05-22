أسامة دياب

يفتتح سفير ألمانيا لدى الكويت كارلفريد بيرغنر وبحضور وزير النفط عصام المرزوق اليوم في «الأفينيوز» معرض جوال حول «تحول الطاقة في ألمانيا».

وفقا لما جاء على لسان السفير بيرغنر فانه لم يسبق لساسة ألمانيا أن تابعوا باهتمام كبير أي مسألة مثل مسألة تحول الطاقة، حيث تسعى ألمانيا من خلال تحول الطاقة للحصول على طاقة أكثر استدامة وسهولة وأمنا، تخطط حتى نهاية 2030 إلى تغطية نصف احتياجاتها من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة ويجب أن تصل التغطية على المدى البعيد إلى 80%.

في الوقت ذاته تسعى ألمانيا الى تقليص استهلاكها من الطاقة الى النصف بحلول عام 2050 عما كان عليه الحال في عام 2008 ويجب إغلاق جميع محطات توليد الطاقة النووية في ألمانيا بنهاية 2022.

ويشير بيرغنر الى أن الطريق نحو الحصول على طاقة مستدامة في المستقبل لم ينتهي عند حدود دولة ألمانيا لهذا يدعو معرضنا المتنقل الى تعاون دولي قوي للوصول الى تحول طاقة عالمي، كما تم إعداد المعرض بواسطة وزارة الخارجية الألمانية كي يعطي المهتمين بشأن تحول الطاقة انطباعا حول ما يعنيه تحول الطاقة بالنسبة للألمان وعن عناصره الأساسية. وصل المعرض منذ افتتاحه الأول في برلين بتاريخ أبريل 2016 الى أكثر من ثلاثين موقع حول العالم مثل جنوب أفريقيا والمكسيك والولايات المتحدة وكولومبيا وبولاندا والسعودية وماليزيا، لافتا إلى ان ألمانيا ملتزمة في تحول عالمي نحو الحصول على طاقة أكثر استدامة والأمم المتحدة أحد أهم الشركاء، حيث وضع المجتمع الدولي في خريف 2015 أهدافا لتطور عالمي مستدام، وأحد أهم هذه الأهداف هو الوصول لمصادر طاقة نظيفة وسهلة المنال لكل الشعوب. وتم في عام 2009 تأسيس الوكالة العالمية للطاقة المتجددة، وكان لألمانيا الدور المحرك لهذه العملية، والآن وبعد مضي أقل من عقد عن تأسيسها تم انتساب 150 دولة ومنظمة اليها من ضمنها الاتحاد الأوروبي.